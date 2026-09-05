¿Amarini Villatoro tuvo una oferta de Comunicaciones?

El nombre de Amarini Villatoro cobró fuerza durante la semana como uno de los posibles candidatos para asumir la dirección técnica de Comunicaciones, luego de la salida del chileno Marco Antonio Figueroa a inicios de semana. El entrenador guatemalteco, actualmente al frente del Club Sport Cartaginés de Costa Rica, fue vinculado con el conjunto crema ante la búsqueda de un nuevo estratega.
Las especulaciones llegaron hasta Costa Rica, donde Villatoro fue consultado por Fox Costa Rica sobre si recibió algún acercamiento de Comunicaciones y, en caso de haberlo tenido, si llegó a considerar la posibilidad de regresar al fútbol guatemalteco. El técnico fue claro al explicar que, independientemente de los rumores, su prioridad se mantiene en el proyecto que actualmente encabeza. "La verdad es que, al final, uno tiene a la gente que lo representa. Yo escuché todos los rumores en mi país, pero me quedo con esto: más allá de si me buscó o no, a toda la gente que se me acercó directamente siempre le manifesté mi compromiso con el proyecto de Sport Cartaginés", afirmó.
Amarini Villatoro no descarta volver a Guatemala en un futuro
Villatoro explicó que su compromiso con Cartaginés está relacionado con la confianza que ha recibido de la institución, el respaldo de la afición y, especialmente, el grupo de futbolistas que dirige. "Creo que eso es más importante que cualquier otra cosa: los objetivos que tenemos como grupo. Como dije, no soy de abandonar los proyectos así nada más. Desde el punto de vista profesional, tampoco se vería nada bien de mi parte", señaló. Además, dejó claro que actualmente no contempla abandonar el club costarricense. "Estoy muy comprometido acá. No fue ni siquiera un tema de opción en este momento, porque no pasa por mi cabeza dejar el club, a menos que me saquen", sentenció.
Sin embargo, el entrenador guatemalteco no cerró la puerta a dirigir en el futuro a uno de los dos grandes clubes de Guatemala. Al ser cuestionado sobre si algún día aceptaría una propuesta de Comunicaciones, Villatoro reconoció que se trata de un reto que le gustaría afrontar. "Sí me gustaría tener ese reto en algún momento: dirigir a Comunicaciones o a Municipal", manifestó. El técnico recordó además su trayectoria al frente de la Selección Nacional y de Xelajú, y explicó que, por su vínculo con el fútbol de provincia, no se identifica particularmente como aficionado de ninguno de los dos equipos capitalinos.
Finalmente, Villatoro insistió en que cualquier posibilidad futura tendrá que esperar, pues su atención está completamente puesta en Cartaginés y en los compromisos que tiene por delante. "Son los dos equipos más ganadores de mi país y los dos son históricos. Y, como técnico, en algún momento me encantaría. Solo que siempre he dicho que los tiempos de ellos son perfectos y que los momentos llegan cuando tienen que llegar", comentó.
Por ahora, su presente está en Costa Rica: "En este momento, más que el dinero, la oportunidad profesional, ese anhelo, ese objetivo o ese ‘me gusta’, como dices, está de más, porque la verdad es que mi mente está en este proyecto. (...) No hay que pensar en otra cosa que no sea sacar esa serie adelante y sacar bien el partido del domingo", sentenció.