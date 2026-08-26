Amarini Villatoro analiza el fracaso de clubes nacionales

El fútbol guatemalteco atraviesa un complicado momento en la Copa Centroamericana de Concacaf, con Municipal, Mixco y Antigua ya eliminados de la competición, mientras Xelajú todavía mantiene una posibilidad matemática de avanzar. En medio de este panorama, Amarini Villatoro ha conseguido convertirse en el único entrenador guatemalteco que, por ahora, mantiene vigente la presencia del país en el torneo, luego de conducir al Cartaginés a los cuartos de final.
El conjunto costarricense selló su clasificación con una victoria por 2-0 sobre FAS en la última jornada de la fase de grupos. El resultado le permitió al equipo brumoso avanzar a la siguiente instancia y continuar en la pelea por el título regional. La clasificación de Cartaginés contrastó con la eliminación de Municipal, que empató 1-1 frente a Motagua y quedó fuera de la competición, aumentando el balance negativo de los clubes guatemaltecos en el certamen.
La reflexión de Amarini Villatoro sobre el futbol guatemalteco
Tras el partido, Villatoro fue consultado por ESPN sobre la situación que atraviesan los equipos de Guatemala y ofreció una autocrítica relacionada con la manera en que se afrontan los compromisos internacionales. El entrenador consideró que existe una diferencia importante entre competir en el ámbito local y hacerlo fuera del país. "Yo creo que, muy a mi criterio personal, viviendo algunos juegos, han equivocado el camino. La Copa Centroamericana no se puede jugar igual como la juegas en casa", afirmó.
El técnico explicó que los partidos internacionales exigen una mayor capacidad de lectura y equilibrio táctico, especialmente cuando se juega ante rivales que pueden castigar cualquier desorden. "Los equipos acá te cobran si no sos un equipo ordenado, si no sos un equipo equilibrado, si no sos un equipo balanceado", señaló. Villatoro añadió que, a diferencia de algunos encuentros del torneo local, en la Copa Centroamericana no basta con repetir el planteamiento utilizado como local: "Y acá no puedes. Hay que ser muy inteligente, hay que ser muy ordenado, hay que tener una buena lectura de juego".
Finalmente, el estratega recordó su experiencia del año anterior al frente de Xelajú, cuando alcanzó la final de la competición, y cuestionó a quienes minimizaron aquel logro. "Nosotros el año pasado con Xela llegamos a una final. Y se sabe que eso no es fácil también, porque así como la prensa de Guatemala decía que cualquiera, que Xela, que un fracaso, imagínate ser subcampeón", expresó.
Villatoro cerró con una reflexión sobre la dificultad del torneo y lanzó una crítica a sus detractores: "Ahora quiero ver qué dicen, porque ningún equipo siquiera pasó la primera ronda. Entonces, a veces no le damos valor a la copa, que es complicada. Y estar entre los ocho mejores es difícil; imagínate estar entre los dos mejores".