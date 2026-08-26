 Amarini Villatoro y Cartaginés clasifican a cuartos de final
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Amarini Villatoro y Cartaginés clasifican a cuartos de final de la Copa Centroamericana

El técnico guatemalteco Amarini Villatoro volvió a destacar en el plano internacional al guiar al Cartaginés a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

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Amarini Villatoro, técnico del Cartaginés de Costa Rica - Cartaginés
Amarini Villatoro, técnico del Cartaginés de Costa Rica / FOTO: Cartaginés
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Amarini Villatoro volvió a demostrar su capacidad en el fútbol internacional al llevar al Cartaginés a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. El técnico guatemalteco cerró la fase de grupos con una importante victoria por 2-0 sobre FAS, resultado que permitió a los brumosos asegurar su boleto a la siguiente ronda y mantenerse con vida en la lucha por el título regional.

Cartaginés necesitaba hacer su tarea en la última jornada del Grupo D y respondió con autoridad ante el conjunto salvadoreño. El triunfo le permitió avanzar a los cuartos de final, instancia en la que ahora espera conocer a su próximo rival. La clasificación también tuvo como protagonista al otro partido del grupo, donde Municipal y Motagua igualaron 1-1, marcador que favoreció al conjunto hondureño y dejó eliminado al cuadro escarlata.

Amarini Villatoro será el punico representante guatemalteco en el torneo

De esta manera, Villatoro se convierte, al menos por ahora, en el único representante guatemalteco presente en los cuartos de final de la competición. Mixco, Antigua y Municipal ya quedaron fuera del torneo, mientras que Xelajú aún conserva una remota posibilidad de avanzar, aunque para conseguirlo necesita golear en su último compromiso y esperar una combinación favorable de resultados. Irónicamente, mientras los clubes nacionales han quedado en el camino, un entrenador guatemalteco mantiene viva la presencia del país en la Copa Centroamericana.

Tras el partido, Villatoro destacó la importancia de entender las exigencias particulares de la competición internacional. "Esta copa no se puede jugar igual a la Liga Nacional [...] A veces no se le da valor a esta copa", señaló el estratega en una entrevista con ESPN. Su clasificación con Cartaginés adquiere todavía mayor relevancia al recordar que el año pasado alcanzó el subcampeonato de la Copa Centroamericana cuando dirigía a Xelajú. Ahora, el técnico chapín tendrá una nueva oportunidad de hacer historia en el fútbol regional.

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Amarini Villatoro, técnico del Cartaginés de Costa Rica - UNAFUT

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