Kinda Chic: La Tendencia que Enamora a la Generación Z

Si últimamente has visto publicaciones con la frase "Kinda Chic" en TikTok o Instagram, probablemente te encontraste con una de las tendencias que está ganando fuerza entre la Generación Z. El concepto rompe con la idea tradicional de que algo elegante debe ser costoso, exclusivo o perfectamente producido.
"Kinda" es una forma informal de decir "kind of", que puede traducirse como "algo", "un poco" o "más o menos", mientras que "chic" hace referencia a aquello que tiene estilo o elegancia. Juntas, ambas palabras crean una expresión que puede utilizarse para describir prácticamente cualquier situación.
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La tendencia consiste en tomar momentos cotidianos, gustos personales, hábitos o incluso situaciones consideradas poco glamorosas y presentarlos como algo digno de celebrar. Repetir una prenda favorita, disfrutar de una comida sencilla, salir solo, tener un pasatiempo particular, pasar tiempo con la familia o simplemente hacer algo que genera felicidad puede convertirse en "Kinda Chic".
El atractivo está precisamente en que no existen reglas estrictas. La expresión permite que cada persona decida qué considera especial, divertido o elegante dentro de su propia vida. Aunque no existe un único origen confirmado, una de las primeras creadoras asociadas con la popularización del formato fue MariaBegins, quien utilizó la expresión en publicaciones relacionadas con la aceptación corporal durante abril de 2026.
Más de Kinda Chic
Posteriormente, el concepto comenzó a expandirse hacia otros temas y llegó con fuerza a TikTok e Instagram. Con el paso de los meses, el término dejó de estar relacionado únicamente con el body positive y comenzó a utilizarse para hablar de moda, viajes, comida, relaciones, hobbies y experiencias personales.
Una de las razones de su popularidad es que la tendencia contrasta con la imagen excesivamente perfecta que suele dominar las redes sociales.
En lugar de mostrar una vida cuidadosamente producida, Kinda Chic invita a encontrar valor en lo real, lo imperfecto y lo cotidiano. Además, especialistas citados por BBC han señalado que el formato permite a las personas sentirse especiales mientras comparten actividades completamente normales.