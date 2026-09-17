Candidato ofrece moteles gratis 24 horas si gana elecciones

Una particular promesa de campaña está generando comentarios y un gran debate en Paraguay. Horacio Fernández, candidato a intendente de Itauguá, aseguró que si consigue ganar las elecciones municipales del próximo 4 de octubre por una diferencia superior a 10 mil votos, cuatro moteles de su familia estarán disponibles gratuitamente durante 24 horas.
El anuncio fue realizado durante un acto político y posteriormente confirmado por Fernández en declaraciones a medios. Según explicó, la iniciativa no forma parte de su programa de gobierno municipal, sino que se trataría de una celebración privada ante una eventual victoria electoral.
La promesa contempla los cuatro establecimientos de la familia Fernández en Itauguá. Si el candidato alcanza la diferencia de votos que estableció como condición, las habitaciones quedarían disponibles sin costo durante un día completo. Fernández señaló que la iniciativa sería financiada con recursos privados de su familia, por lo que no implicaría utilizar fondos de la Municipalidad de Itauguá.
También explicó que la propuesta surgió durante la efervescencia de la campaña y que incluso conversó previamente con sus padres. El candidato explicó que en Paraguay existe una costumbre de utilizar este tipo de establecimientos y presentó la idea como una manera de que sus seguidores puedan celebrar una eventual victoria.
Más del candidato
El punto que más ha llamado la atención es la condición electoral. Fernández no ofreció los moteles gratis simplemente por ganar, sino que estableció como meta superar los 10 mil votos de diferencia frente a su rival. La propuesta incluso tiene un antecedente. El candidato recordó que después de las elecciones de 2021 realizó una celebración similar, cuando los establecimientos permanecieron abiertos gratuitamente durante unas diez horas.
Fernández ha insistido en que la oferta de 24 horas de moteles gratis no constituye una propuesta de gobierno y que tampoco se utilizará dinero público para financiarla. La promesa rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios de comunicación de distintos países de Latinoamérica debido a lo inusual de la recompensa planteada para una elección municipal.