 Candidato ofrece moteles gratis 24 horas si gana elecciones
Tendencias

Candidato promete 24 horas de moteles gratis si gana las elecciones

El famoso candidato aseguró que la celebración dependerá de una amplia diferencia en las urnas.

Compartir:
Horacio Fernández, Horacio Fernández
Horacio Fernández / FOTO: Horacio Fernández
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Una particular promesa de campaña está generando comentarios y un gran debate en Paraguay.  Horacio Fernández, candidato a intendente de Itauguá, aseguró que si consigue ganar las elecciones municipales del próximo 4 de octubre por una diferencia superior a 10 mil votos, cuatro moteles de su familia estarán disponibles gratuitamente durante 24 horas.

El anuncio fue realizado durante un acto político y posteriormente confirmado por Fernández en declaraciones a medios.  Según explicó, la iniciativa no forma parte de su programa de gobierno municipal, sino que se trataría de una celebración privada ante una eventual victoria electoral.

La promesa contempla los cuatro establecimientos de la familia Fernández en Itauguá. Si el candidato alcanza la diferencia de votos que estableció como condición, las habitaciones quedarían disponibles sin costo durante un día completo. Fernández señaló que la iniciativa sería financiada con recursos privados de su familia, por lo que no implicaría utilizar fondos de la Municipalidad de Itauguá.

También explicó que la propuesta surgió durante la efervescencia de la campaña y que incluso conversó previamente con sus padres. El candidato explicó que en Paraguay existe una costumbre de utilizar este tipo de establecimientos y presentó la idea como una manera de que sus seguidores puedan celebrar una eventual victoria.

Más del candidato

El punto que más ha llamado la atención es la condición electoral. Fernández no ofreció los moteles gratis simplemente por ganar, sino que estableció como meta superar los 10 mil votos de diferencia frente a su rival. La propuesta incluso tiene un antecedente. El candidato recordó que después de las elecciones de 2021 realizó una celebración similar, cuando los establecimientos permanecieron abiertos gratuitamente durante unas diez horas.

Guatemala llega a la final del Mundial Escolar de Debate MED

Guatemala hizo historia en el Mundial Escolar de Debate MED 2026, con una final mundial y destacadas actuaciones de sus jóvenes representantes.

Fernández ha insistido en que la oferta de 24 horas de moteles gratis no constituye una propuesta de gobierno y que tampoco se utilizará dinero público para financiarla. La promesa rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios de comunicación de distintos países de Latinoamérica debido a lo inusual de la recompensa planteada para una elección municipal.

En Portada

Diputados piden convocar a sesión permanente para discutir medida sobre combustiblest
Nacionales

Diputados piden convocar a sesión permanente para discutir medida sobre combustibles

11:37 AM, Sep 17
Plantean otorgar bono mensual de Q500 a familias en pobreza y pobreza extremat
Nacionales

Plantean otorgar bono mensual de Q500 a familias en pobreza y pobreza extrema

10:53 AM, Sep 17
Así fue la historia del primer partido de futbol que se jugó en Guatemalat
Deportes

Así fue la historia del primer partido de futbol que se jugó en Guatemala

10:51 AM, Sep 17
Ataques simultáneos en Villa Nueva causan dos muertest
Nacionales

Ataques simultáneos en Villa Nueva causan dos muertes

02:00 PM, Sep 17
Encuentran Q2 millones en caleta vinculada a la Mara Salvatrucha en zona 1t
Nacionales

Encuentran Q2 millones en caleta vinculada a la Mara Salvatrucha en zona 1

09:53 AM, Sep 17

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCEE.UU.Estados UnidosLiga Nacionalredes socialesSeguridadReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar