 Guatemala en la Final del Mundial Escolar de Debate
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Guatemala llega a la final del Mundial Escolar de Debate MED

Guatemala hizo historia en el Mundial Escolar de Debate MED 2026, con una final mundial y destacadas actuaciones de sus jóvenes representantes.

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Guatemala cerró con importantes resultados su participación en el Mundial Escolar de Debate MED 2026. El evento se realizó del 23 al 31 de agosto en Panamá, donde dos equipos nacionales representaron al país frente a delegaciones de distintos puntos de América Latina.

La participación guatemalteca estuvo acompañada por la Asociación de Debate de Guatemala (ASDEG), cuya Comisión Escolar, dirigida este año por Camila Castillo, trabaja en el fortalecimiento del debate entre estudiantes mediante iniciativas como el MED. Uno de los principales logros llegó de la mano de GT Buganvilias, integrado por Mariana Areano, José Andrés Sequén, Giancarlo Andrade y Héctor del Cid, jóvenes de entre 17 y 18 años.

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José Andrés Sequén, estudiante del Liceo Guatemala, logró avanzar hasta la final de la categoría de discursos, convirtiéndose en el primer guatemalteco en alcanzar una final mundial en un evento de debate de esta naturaleza, en cualquier categoría. El resultado fue acompañado por otra destacada actuación: Giancarlo Andrade, estudiante de Ameritec, alcanzó las semifinales de discursos.

Además, Mariana Areano obtuvo el cuarto lugar entre las mejores réplicas del torneo, de acuerdo con una evaluación interna realizada bajo los estándares utilizados en la edición MED 2025.  Cabe destacar que, Esta última categoría no fue reconocida oficialmente por la organización en 2026.

Más de la competencia de debates

La delegación GT Jacaranda también marcó un momento especial para Guatemala en la competencia.  El equipo estuvo integrado por Luz María Gonzales, David Morales, Renzo Mendizábal, Juan Manuel Coronado y Rodolfo Boy, jóvenes de entre 16 y 17 años provenientes de Suchitepéquez.

Para ellos, el MED 2026 representó su primera participación en un campeonato mundial de debate y, además, la primera participación de debatientes provenientes del interior de Guatemala en este mundial.

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Los estudiantes fueron preparados por Pablo Lavagnino, Fátima Gómez y Camila Castillo, quienes trabajaron durante meses en el desarrollo de herramientas de argumentación, análisis y oratoria. Más allá de los resultados obtenidos en Panamá, la participación representa un avance para el debate escolar guatemalteco.

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