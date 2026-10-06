 Argentina-Benín se detuvo en el minuto 10 por Leo Messi
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VIDEO. Argentina vs. Benín se detuvo en el minuto 10 para homenajear a Messi

Messi vivió un momento inolvidable en el Monumental: el partido se detuvo al minuto 10 y todo el estadio se unió en una emotiva ovación para despedir al capitán argentino.

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Último partido de la Lionel Messi con la Selección de Argentina - AFA
Último partido de la Lionel Messi con la Selección de Argentina / FOTO: AFA
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El Estadio Monumental se rindió ante Lionel Messi en el minuto 10 del amistoso entre Argentina y Benín, disputado este 6 de octubre de 2026. El árbitro detuvo el encuentro para dedicar un momento especial al capitán argentino, quien disputó su partido de despedida con la Selección. De inmediato, las tribunas se unieron en una ovación ensordecedora mientras los aficionados entonaban el clásico "Olé, olé, olé, Messi, Messi".

La emoción se apoderó del recinto durante una pausa que no estuvo relacionada con ninguna jugada de peligro ni con una incidencia reglamentaria. Messi, visiblemente emocionado, levantó los brazos para agradecer el cariño de los miles de aficionados presentes. El homenaje también estuvo acompañado por fuegos artificiales, mientras los futbolistas de Benín se acercaron al capitán argentino para saludarlo y ser parte de un momento cargado de simbolismo.

La despedida de Leo Messi

La despedida de Messi también reúne a distintas generaciones de campeones del mundo que dejaron su huella en la historia de la Albiceleste. Además de los integrantes del plantel que conquistó el Mundial de Catar 2022, en el Monumental se hicieron presentes figuras que celebraron los títulos de 1978 y 1986. Entre los nombres más destacados aparecen Omar Larrosa, campeón en 1978, y Oscar Ruggeri y Daniel Bertoni, integrantes de la selección que levantó el trofeo en 1986.

Así, el minuto 10 se convirtió en uno de los momentos más emotivos de una jornada destinada a celebrar la trayectoria de Messi con la camiseta argentina. Entre aplausos, cánticos, lágrimas y recuerdos de distintas épocas, el Monumental acompañó al capitán en una despedida que quedará marcada como un reconocimiento a su recorrido con la Selección y al vínculo construido durante años con los aficionados argentinos.

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Lionel Messi junto a sus hijos en su partido de despedida - Agencia EFE

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