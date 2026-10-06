Los campeones del mundo acompañan a Messi en su despedida

La despedida de Lionel Messi con la selección argentina reunió este martes en el Estadio Monumental de Buenos Aires a varias generaciones de campeones del mundo. Ángel Di María, Leandro Paredes y otros integrantes del plantel que conquistó el Mundial de Catar 2022 se hicieron presentes para acompañar al capitán en una noche cargada de emociones, recuerdos y homenajes. El encuentro ante Benín quedó en segundo plano ante la magnitud del momento: el adiós de uno de los grandes referentes en la historia del fútbol argentino.
Entre los campeones de 2022 que asistieron al Monumental estuvieron Germán Pezzella, Guido Rodríguez, Marcos Acuña, Thiago Almada, Ángel Di María, Leandro Paredes, Ángel Correa y Gonzalo Montiel. Varios de ellos compartieron con Messi momentos inolvidables, como las conquistas de la Copa América de 2021 y 2024 y, especialmente, el histórico título mundial conseguido en Catar. Paredes, uno de los compañeros más cercanos de Messi durante sus últimos años con la Albiceleste, estuvo presente en el estadio, aunque no pudo formar parte de la convocatoria para el partido.
Campeones del mundo de 1978 y 1986 también acompañan a Messi
La jornada también permitió reunir a figuras de las generaciones que llevaron a Argentina a conquistar sus primeros dos Mundiales.
Por la selección campeona en 1978 estuvieron Omar Larrosa, Jorge Olguín, Daniel Bertoni y José Daniel Valencia, mientras que la generación de México 1986 contó con la presencia de Sergio Batista, Ricardo Giusti, Luis Islas, Carlos Tapia, Oscar Ruggeri y Oscar Garré. Todos llegaron como invitados especiales para acompañar a Messi en una ceremonia que simbolizó el encuentro entre distintas épocas doradas del fútbol argentino.
Dentro del campo, Messi estuvo rodeado por una alineación integrada casi por completo por campeones mundiales. Emiliano 'Dibu' Martínez ocupó la portería; Nicolás Tagliafico, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Agustín Giay conformaron la defensa; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul estuvieron en el mediocampo, mientras que Julián Álvarez y Lautaro Martínez acompañaron al capitán en el ataque. Con este último partido, Messi cerró una etapa de más de dos décadas con la selección absoluta, dejando atrás una trayectoria marcada por títulos, récords y momentos que quedarán para siempre en la memoria de los aficionados argentinos.