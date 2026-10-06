 Exención de Impuestos a Combustibles: Disposiciones SAT
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SAT establece disposiciones para aplicar exención temporal de impuestos a combustibles

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) emitió disposiciones para implementar el Decreto 22-2026, que establece una exención temporal de impuestos a los combustibles comercializados en Guatemala.

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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) publicó este martes, 6 de octubre, la resolución que establece las disposiciones administrativas para la implementación y aplicación de la Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles y su Reglamento, contenida en el Decreto 22-2026 del Congreso de la República. La misma entra en vigencia este día.

La medida contempla la exención temporal del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo para la gasolina superior, gasolina regular, diésel y gas oil comercializados en el territorio nacional. También establece la exención temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a la importación y venta de estos combustibles, incluido el alcohol carburante.

De acuerdo con la resolución, los productores, importadores, distribuidores y demás participantes de la cadena de comercialización deberán identificar las operaciones que se encuentren amparadas por la exención. Para ello, deberán emitir los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) correspondientes, utilizando las frases de exención disponibles en el Régimen de Factura Electrónica en Línea (FEL).

En el caso de las importaciones de los referidos productos, los declarantes deberán identificar la operación como exenta del pago del IVA en la Declaración Única Centroamericana (DUCA).

La SAT también estableció obligaciones de supervisión y verificación dirigidas a productores, importadores, distribuidores, operadores de terminales y depósitos de almacenamiento, transportistas, comercializadores y otros participantes de la cadena de combustibles.

Entra en vigor reglamento sobre exención de impuestos a combustibles

El Ministerio de Energía y Minas publicó el acuerdo gubernativo que establece las disposiciones para la ejecución de la ley de exención tributaria temporal de emergencia a los combustibles.

Inventarios tendrán un tratamiento específico

Uno de los principales aspectos de la resolución se refiere a los inventarios existentes al momento de entrar en vigor el Decreto 22-2026. La SAT establece que los impuestos causados con anterioridad a la vigencia del decreto no serán objeto de devolución, acreditamiento ni reintegro. En el caso del IVA pagado por combustibles adquiridos o importados previamente, podrá reconocerse como crédito fiscal bajo las condiciones establecidas en la legislación.

Respecto del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo correspondiente a las existencias del inventario físico inicial, este deberá registrarse contablemente como saldo por cobrar, conforme a la normativa aplicable.

La resolución dispone además que los inventarios adquiridos durante el período de vigencia de la exención deberán diferenciarse de las existencias adquiridas con anterioridad.

Exención se mantiene para inventarios adquiridos durante la vigencia

La normativa precisa que la obligación de trasladar el beneficio fiscal al consumidor final se verificará hasta el agotamiento total de los inventarios adquiridos bajo el amparo del Decreto 22-2026, incluso si su comercialización se extiende más allá del 31 de diciembre de 2026.

Esto significa que los combustibles que formen parte de inventarios adquiridos durante el período de la exención conservarán el tratamiento establecido hasta que sean agotados, conforme a las disposiciones administrativas emitidas por la SAT.

La resolución también ordena a las dependencias de la Administración Tributaria realizar las adecuaciones necesarias en los sistemas informáticos del régimen FEL y del Servicio Aduanero para permitir el control y supervisión de la correcta aplicación de la exención.

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