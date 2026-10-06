 Messi se despide de Argentina con una noche inolvidable
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Lionel Messi se despide de Argentina con una noche inolvidable en el Monumental

Lionel Messi disputó su último partido con Argentina ante Benín en un Monumental repleto de emoción, homenajes, aplausos y una despedida a la altura de su legado.

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Lionel Messi se despide de Argentina con una noche inolvidable en el Monumental - EFE
Lionel Messi se despide de Argentina con una noche inolvidable en el Monumental / FOTO: Agencia EFE
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Llegó el día que el pueblo albiceleste y los seguidores de Lionel Messi no querían que llegara. Este 6 de octubre de 2026, Lionel Andrés Messi Cuccitini disputó su último partido con la Selección Argentina y lo hizo de la mejor manera: con un triunfo 3-0 sobre Benín en un Estadio Monumental colmado por más de 80 mil aficionados. El resultado, sin embargo, quedó en segundo plano ante la trascendencia de una noche que marcó el cierre de una de las historias más extraordinarias del fútbol internacional.

Desde antes del pitazo inicial, el '10' fue el gran protagonista. Messi fue nombrado socio de honor de River Plate, en una ceremonia cargada de simbolismo por tratarse del estadio del conjunto millonario, escenario elegido para su despedida. Sus familiares, entre ellos su madre, hermanos, esposa e hijos, acompañaron al capitán en una jornada profundamente emotiva. También estuvieron presentes integrantes de las distintas generaciones doradas de la Albiceleste: campeones del mundo de 1978, 1986 y 2022, quienes se reunieron para acompañar al máximo referente de la Selección en su último partido.

Noche de homenajes para Leo Messi

Y el momento más especial llegó en el minuto 10. El encuentro se detuvo para que el Monumental le dedicara un minuto de aplausos al número '10'. Messi recibió el homenaje visiblemente emocionado y, aunque intentó contener las lágrimas, su rostro reflejó la magnitud del instante. Compañeros y rivales se sumaron al reconocimiento mientras las tribunas ovacionaban al futbolista que durante más de dos décadas hizo historia con la camiseta celeste y blanca.

En lo deportivo, el primer tiempo terminó sin goles, pero Argentina encontró su mejor versión después del descanso. Nicolás Otamendi abrió el marcador y Nico Paz amplió la ventaja, ambos con asistencias de Messi. La noche todavía guardaba un último capítulo para el capitán: al minuto 71, Leo convirtió de penal el que sería su último gol con la Selección Argentina. El festejo fue acompañado por una ovación ensordecedora, como si todo el estadio quisiera guardar para siempre la imagen del '10' celebrando una vez más con la camiseta que defendió durante tantos años.

Con su despedida, Messi cerró una etapa histórica con Argentina: 208 partidos disputados, con 135 victorias, 43 empates y 30 derrotas; 126 goles y 70 asistencias. Su palmarés con la Albiceleste incluye cuatro títulos: el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, y la Finalissima de 2022. Más allá de las cifras y los trofeos, su legado queda marcado por haber transformado la relación entre una generación de aficionados y su selección. En el Monumental, entre lágrimas, aplausos y una última celebración, Messi le dijo adiós a Argentina como solo él podía hacerlo: siendo el protagonista de una noche que quedará para siempre en la memoria del fútbol.

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Último partido de la Lionel Messi con la Selección de Argentina - AFA

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