Rescate de hombre que cayó a barranco en Villa Nueva

Los cuerpos de socorro rescataron este martes, 6 de octubre, a un hombre que había sufrido una caída en un barranco ubicado en el sector 6 de la colonia Unidos por la Paz, zona 12 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.
Los Bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto al incidente que se había dado en el referido sector, por lo que de inmediato se coordinó el traslado de unidades de emergencias.
Los técnicos en urgencias médicas realizaron las labores necesarias para lograr extraer a Wilmar Abadian Navarro López, de 38 años de edad, quien había sufrido una caída y permanecía a una profundidad aproximada de 20 metros.
"Luego de ser rescatado, se coordinó su traslado hacia la emergencia del Hospital Roosevelt, donde será evaluado por especialistas en traumatología para determinar las lesiones ocasionadas por el incidente", informó un portavoz de la institución.
Dos personas fallecidas tras caer picop a barranco en Totonicapán
Dos personas perdieron la vida y otras cuatro quedaron heridas como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido el pasado 16 de septiembre en un sector del caserío Choaturas, aldea Vásquez, departamento de Totonicapán.
Los Bomberos Voluntarios informaron que el personal de la 42ª compañía trasladó unidades al referido sector, pues a través de su línea telefónica se les notificó que había ocurrido un fuerte percance vial en el que, por causas no establecidas, un picop había caído a un barrando.
Los técnicos en urgencias médicas descendieron en la hondonada e iniciaron con el rastreo de la zona hasta ubicar el punto exacto donde se encontraba el vehículo accidentado. En el lugar localizaron a seis personas lesionadas como consecuencia del fuerte impacto.
Los equipos les brindaron atención prehospitalaria a cuatro de los afectados, quienes presentaban lesiones y traumas que ameritaron su traslado a la emergencia del hospital departamental.
De igual forma, los socorristas les evaluaron los signos vitales a los otros dos pacientes y confirmaron que carecían de los mismos debido al trauma que sufrieron, por lo que procedieron a dar aviso a las autoridades correspondientes.
* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7