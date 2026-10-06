 Cindy Crawford inicia acciones legales muerte de Presley Gerber
Farándula

Cindy Crawford y Rande Gerber buscan acciones legales contra el centro donde murió su hijo

Presley Gerber fue encontrado sin vida el pasado 20 de septiembre en una lujosa clínica de rehabilitación en Los Ángeles.

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Presley Gerber, Instagram
Presley Gerber / FOTO: Instagram
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Los padres de Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber, consideran emprender acciones legales tras la muerte de su hijo en una clínica de rehabilitación en Santa Mónica, donde había ingresado para tratar sus problemas de adicción.

Presley Gerber, de 27 años, fue hallado sin vida poco después de que un terapeuta lo acompañara hasta el centro. Según información publicada por el sitio RadarOnline, la familia evalúa posibles errores en la atención y supervisión que el joven recibió durante su estancia en la clínica.

Fuentes cercanas aseguran que Crawford y Gerber buscan determinar responsabilidades y evitar que otros pacientes atraviesen situaciones similares.

"Quieren que cierren el centro y que todos los implicados, incluida la persona que lo llevó y lo dejó allí, rindan cuentas", declaró un informante al periodista Rob Shuter.

Hasta el momento, la familia ha solicitado respeto y privacidad para sobrellevar su duelo, mientras continúan esperando los resultados toxicológicos que permitan confirmar la causa oficial del fallecimiento de Presley. Las investigaciones sobre lo ocurrido siguen en curso.

Su muerte

Presley Gerber enfrentaba una crisis de salud mental derivada de los problemas de adicción que padecía. Horas previas a su muerte, había sido admitido en el centro de salud.

El modelo murió el 20 de septiembre. Aunque la causa de muerte exacta aún no ha sido revelada, las autoridades presumen que se debió a una sobredosis.

Gerber Presley era hijo de la modelo Crawford y de Rande, un empresario. También era hermano de la modelo y actriz Kaia.

Nacido en Brentwood, California, en 1999, Presley también fue modelo. Fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol en diciembre de 2019 , y en 2020 se tatuó en la cara la frase "MISUNDERSTOOD" (Incomprendido). (Un año después, al parecer, se lo quitó ).

Antes de su muerte, Presley Gerber comenzó a hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental y abuso de sustancias.

"Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras cosas que conlleva, creo que tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer", dijo en el podcast Studio 22 .

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