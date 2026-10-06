Congreso elige y juramenta al nuevo titular de la Contraloría

El Congreso de la República eligió la tarde de este martes 6 de octubre la elección del Contralor General de Cuentas para el período constitucional 2026-2030.
Con 154 votos, el Pleno del Congreso eligió a Elfego Odair Castañón González como nuevo Jefe de la Contraloría General de Cuentas.
Tras la elección, el Presidente del Congreso de la República Luis Contreras juramentó a Elfego Odair Castañón González.
La Contraloría General de Cuentas es el principal órgano de fiscalización del gasto público, clave contra la corrupción en un contexto marcado por intentos de cooptación de las instituciones de control.
El profesional ocupaba la Subcontraloría Administrativa de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y sustituirá a Frank Bode Fuentes al frente de la institución. Su toma de posesión está prevista para el 13 de octubre.
También trabajó como director y subdirector de Auditoría, inspector gubernamental y analista de expedientes. Asimismo, se ha desempeñado como supervisor y coordinador de auditoría y auditor gubernamental.
Es doctor en Administración Pública por la Universidad Galileo de Guatemala y licenciado en Contaduría Pública y Auditoría. Cuenta con una maestría en Defensa Jurídica de Auditoría y un posgrado en Administración Financiera.
Posee 14 años de experiencia como contador público y auditor, así como formación en auditoría financiera, de desempeño y de cumplimiento. Tiene 13 años de servicio en la CGC.
Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*