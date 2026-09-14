Shailene Woodley entre las peores vestidas de los Emmy

La alfombra roja de los Premios Emmy 2026 volvió a convertirse en una pasarela de glamour, extravagancia y atuendos que no pasaron desapercibidos. Entre las famosas que provocaron opiniones divididas estuvo Shailene Woodley, quien apostó por un look completamente alejado de los tradicionales vestidos de gala.
La actriz apareció frente a las cámaras luciendo unos pantalones dorados cubiertos de lentejuelas, combinados con una blusa en tono celeste que destacaba por su enorme escote. Para completar su propuesta, Woodley llevó unos guantes de cuero en color corinto, además de accesorios llamativos y un peinado que también llamó la atención.
Aunque la elección parecía buscar un efecto arriesgado y vanguardista, el resultado no convenció a todos. En redes sociales, numerosos usuarios cuestionaron la combinación de colores, las proporciones de las prendas y la manera en que fueron integradas en un mismo atuendo. Algunos incluso calificaron a la actriz como "la peor vestida" de los Emmy 2026.
Las reacciones fueron especialmente intensas porque los pantalones dorados se convirtieron en el elemento protagonista del look. Mientras algunos espectadores consideraron que la prenda tenía personalidad y apostaba por una moda diferente, otros aseguraron que el conjunto resultaba difícil de combinar y que las piezas parecían pertenecer a estilos completamente distintos.
Más de los premios Emmy
El debate sobre el vestuario de Shailene Woodley se produjo en una noche en la que las celebridades apostaron por propuestas muy variadas. Mariska Hargitay, anfitriona de la ceremonia, deslumbró con un vestido rojo de lentejuelas, mientras que Selena Gomez llamó la atención con un elegante vestido dorado.
La alfombra también tuvo momentos extravagantes, como el de Megan Stalter, quien apareció caracterizada como una estatuilla de los Emmy.
Los Premios Emmy 2026, celebrados en el Peacock Theater de Los Ángeles, reconocen lo mejor de la televisión de la temporada 2025-2026. En esta edición, The Pitt llegó como la producción con más nominaciones, con 25, seguida de Hacks, con 24. La ceremonia fue conducida por primera vez por Mariska Hargitay.