 Porteros de Surinam desatan la polémica ante Guatemala
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Porteros de Surinam desatan la polémica en la eliminación ante Guatemala

Untar bálsamo en la portería, enfrentamientos con aficionados y un gesto obsceno marcaron la polémica actuación de los porteros de Surinam durante y tras el partido.

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Porteros de Surinam desatan la polémica ante Guatemala - Alex Meoño
Porteros de Surinam desatan la polémica ante Guatemala / FOTO: Alex Meoño
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La clasificación de Guatemala a los cuartos de final de la Concacaf Nations League quedó marcada por un desenlace histórico y, al mismo tiempo, por varios episodios polémicos protagonizados por los porteros de Surinam. La Azul y Blanco consiguió el triunfo por 1-0 gracias al gol de Matt Evans al minuto 90+6, resultado que le permitió avanzar por primera vez a la ronda de cuartos de final del torneo.

Uno de los principales focos de atención fue Etienne Vaessen, guardameta titular de Surinam, quien durante el encuentro tuvo varios cruces con los aficionados guatemaltecos. La tensión aumentó tras el pitazo final, cuando el arquero realizó un gesto obsceno dirigido hacia las gradas, tomándose los genitales, una acción que podría ser revisada por las autoridades disciplinarias de la Concacaf y derivar en una sanción.

La frustración le ganó a Surinam

La otra escena que llamó la atención ocurrió al inicio del segundo tiempo. El partido tuvo que detenerse durante algunos minutos después de que el portero suplente de Surinam se acercara a una de las porterías del Estadio Manuel Felipe Carrera y aplicara un bálsamo sobre el césped, dibujando una figura en forma de cruz. Kenderson Navarro, guardameta suplente de Guatemala, se acercó y borró la marca, lo que provocó un intercambio entre ambos arqueros y añadió un episodio curioso a una noche cargada de tensión.

La frustración de la delegación surinamesa se hizo todavía más evidente después del gol de Evans, que llegó prácticamente sobre el final y sentenció su eliminación de la Nations League.

Tras el pitazo definitivo se produjo un conato de bronca entre integrantes de ambos equipos, en medio de la celebración guatemalteca y el enojo de los visitantes. Así, mientras Guatemala festejó una clasificación histórica, los porteros de Surinam quedaron en el centro de una serie de situaciones que terminaron por opacar parcialmente el resultado deportivo.

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Gesto obsceno de Etienne Vaessen a la afición de Guatemala - Alex Meoño

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