Ese Pérez arremete contra medios tras salir de 'La Casa de los Famosos'

La Casa de los Famosos México llegó a su final, pero sus protagonistas siguen generando polémica fuera del reality. Esta vez fue Ese Pérez quien llamó la atención durante el encuentro que los finalistas sostuvieron con representantes de los medios de comunicación.
El creador de contenido protagonizó un incómodo momento después de intentar realizar una dinámica con los periodistas presentes y no obtener la respuesta que esperaba.
La situación ocurrió durante la conferencia posterior a la final de la cuarta temporada, encuentro encabezado por la productora Rosa María Noguerón y en el que los finalistas hablaron sobre lo ocurrido durante los 71 días de competencia.
Ese Pérez llegó a la última gala como uno de los cinco habitantes que todavía podían llevarse el triunfo. Sin embargo, terminó en la cuarta posición después de recibir 6 millones 618 mil 224 votos.
¿Qué dijo Ese Pérez a los medios?
Durante la conferencia, Ese Pérez intentó bromear con los periodistas y buscó que participaran junto a él en una frase en cadena.
Sin embargo, aparentemente la reacción de los presentes no fue la que esperaba.
"Andan bien mam*nes los medios", expresó el influencer antes de intentar nuevamente involucrar a los reporteros en su dinámica.
Tras contar "uno, dos, tres", la respuesta volvió a ser escasa y el creador de contenido reaccionó inmediatamente.
"Así me voy a portar yo", agregó. Aunque sus palabras parecían formar parte del tono de broma con el que intentaba interactuar con los asistentes, el momento provocó cierta incomodidad.
La situación no pasó a mayores y la conferencia continuó con las preguntas de los periodistas y las declaraciones de los finalistas.
Ese Pérez niega que exista una "hermandad"
El encuentro con los medios también dejó otras declaraciones de Ese Pérez que llamaron la atención.
Durante la conferencia, Memo Schutz habló sobre los vínculos que se crearon entre los habitantes después de permanecer más de dos meses aislados dentro de la casa.
Sin embargo, Ese Pérez dejó claro que no compartía completamente esa percepción. "Comentaba Memo que hicimos hermandad, que hicimos amistades, cero", expresó.
El influencer aseguró que algunos participantes terminaron la competencia con asuntos personales pendientes, aunque posteriormente afirmó que de su parte había "amor y paz con todos".
Sus palabras evidenciaron que las diferencias surgidas durante la convivencia no necesariamente terminaron con el apagado de las cámaras.
"Me irrita decir que Mariana Ochoa ganó"
Otro de los momentos que generó comentarios ocurrió cuando Ese Pérez habló directamente del triunfo de Mariana Ochoa.
La cantante se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada después de obtener 10 millones 825 mil 542 votos.
Al mencionar su nombre y reconocer su victoria, Ese hizo un gesto llevándose la mano hacia el cuello.
"Mariana, la ganadora, es lo que me irrita aquí en la garganta decirlo", expresó frente a los periodistas y sus antiguos compañeros.
La reacción no pasó desapercibida debido a las diferencias que ambos protagonizaron durante su estancia en el programa.
Ese Pérez y Mariana Ochoa tuvieron distintos roces relacionados con la convivencia, las estrategias de nominación y hasta la distribución del presupuesto para los alimentos.
Ese Pérez terminó en cuarto lugar
Aunque llegó hasta la gran final, Ese Pérez quedó fuera del podio de los primeros tres lugares.
Después de 71 días de convivencia, el creador de contenido fue anunciado como el cuarto lugar de la temporada.
La competencia comenzó con 18 habitantes y solamente cinco consiguieron llegar a la última noche.
Gema Garoa obtuvo el quinto lugar, Ese Pérez terminó cuarto, Karina Torres consiguió la tercera posición, Memo Schutz quedó segundo y Mariana Ochoa fue anunciada como la ganadora.
Una final que sigue provocando polémica
La cuarta temporada terminó después de diez semanas de convivencia, estrategias, nominaciones y enfrentamientos.
Sin embargo, la polémica parece haberse trasladado ahora al exterior. El triunfo de Mariana Ochoa generó cuestionamientos de algunos seguidores y personas cercanas a otros finalistas, mientras que las diferencias entre varios de los habitantes volvieron a hacerse evidentes durante sus primeras declaraciones después de abandonar la casa.
En el caso de Ese Pérez, su encuentro con los medios dejó varios momentos comentados: desde su fallido intento de hacer participar a los reporteros hasta sus declaraciones sobre la supuesta "hermandad" entre los habitantes y la molestia que mostró al referirse al triunfo de Mariana Ochoa.
Así, apenas horas después de concluir La Casa de los Famosos México, las diferencias que surgieron durante 71 días de convivencia continúan dando de qué hablar fuera del reality.