Resultado Guatemala vs. Surinam - Liga de Naciones Concacaf

Guatemala escribió un final de película este lunes 5 de octubre en El Trébol. Cuando el empate ante Surinam parecía sentenciar su eliminación, la Azul y Blanco encontró el gol de la clasificación en el minuto 90+6, gracias a Matt Evans, para imponerse 1-0 y sellar su boleto a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.
El partido fue intenso y muy disputado desde el inicio. Durante la primera mitad, ambos equipos tuvieron oportunidades para abrir el marcador, pero la falta de contundencia y las intervenciones de los guardametas mantuvieron el 0-0. Guatemala buscó asumir el protagonismo ante su afición, mientras Surinam también generó peligro y obligó a la defensa nacional a mantenerse concentrada.
Éxtasis de Guatemala en El Trébol
En el segundo tiempo, la tensión aumentó y el encuentro estuvo marcado por un episodio polémico. Alrededor del minuto 63, Richonell Margaret, quien acababa de ingresar al terreno de juego, fue expulsado tras un incidente con la afición local. Los jugadores de Surinam protestaron la situación y el partido estuvo detenido durante varios minutos antes de reanudarse.
Con un hombre más, Guatemala se lanzó en busca del triunfo y encontró una oportunidad inmejorable para adelantarse al minuto 82. Rubio Rubín había enviado el balón al fondo de la portería, pero la anotación fue anulada por una falta previa de Nicolás Samayoa sobre un defensor surinamés. Todo parecía indicar que la Azul y Blanco tendría que conformarse con un empate, pero el equipo no dejó de buscar el gol hasta el último instante.
La recompensa llegó en el 90+6. Matt Evans apareció en el momento decisivo para marcar el 1-0 y desatar la celebración en El Trébol. El tanto no solo le dio la victoria a Guatemala, sino también la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Ahora, la Azul y Blanco deberá esperar el sorteo para conocer a su próximo rival y continuar con su camino en el torneo.