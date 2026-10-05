Lluvias continuarán durante la semana

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), informó que durante la presente semana se prevé que continúen las lluvias en el territorio nacional debido al acercamiento y paso de la onda del este número 43.
Del lunes 5 al viernes 9 de octubre se esperan lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica, principalmente durante la tarde y noche, con mayor presencia en las regiones del sur hacia el centro del país.
Las lluvias previstas para esta semana se asocian a condiciones locales, inestabilidad en el océano Pacífico y el Golfo de México, así como al paso de ondas del este.
El ente meteorológico pronosticó que la onda del este ingrese al país a partir del miércoles, así como a la cercanía de dos sistemas de baja presión al norte y sur de Guatemala.
En el Pacífico se esperan lluvias moderadas a fuertes, mientras que en Petén, Alta Verapaz, Caribe, Franja Transversal del Norte, Motagua y Valles de Oriente pueden registrarse lluvias acompañadas de actividad eléctrica.
Ante la continuidad de las lluvias, pueden registrarse crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos, daños en la red vial y descenso de lahares en la cadena volcánica, indicó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).