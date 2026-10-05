 Lluvias continuarán durante la semana
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Lluvias continuarán durante la semana

El Insivumeh pronosticó el paso de la onda del este número 43, a partir del miércoles.

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Lluvias en la Ciudad de Guatemala, Omar Solís/Emisoras Unidas
Lluvias en la Ciudad de Guatemala / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), informó que durante la presente semana se prevé que continúen las lluvias en el territorio nacional debido al acercamiento y paso de la onda del este número 43.

Del lunes 5 al viernes 9 de octubre se esperan lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica, principalmente durante la tarde y noche, con mayor presencia en las regiones del sur hacia el centro del país.

Las lluvias previstas para esta semana se asocian a condiciones locales, inestabilidad en el océano Pacífico y el Golfo de México, así como al paso de ondas del este.

El ente meteorológico pronosticó que la onda del este ingrese al país a partir del miércoles, así como a la cercanía de dos sistemas de baja presión al norte y sur de Guatemala.

En el Pacífico se esperan lluvias moderadas a fuertes, mientras que en Petén, Alta Verapaz, Caribe, Franja Transversal del Norte, Motagua y Valles de Oriente pueden registrarse lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

Ante la continuidad de las lluvias, pueden registrarse crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos, daños en la red vial y descenso de lahares en la cadena volcánica, indicó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

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