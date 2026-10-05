EN IMÁGENES. Temor e incertidumbre en Villa Hermosa tras colapso de viviendas

Las autoridades le dan seguimiento a la emergencia que se registra en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, Guatemala, donde se ha reportado que más viviendas han colapsado, ya que se han visto impactadas por el río Pinula, que incrementó su caudal ante las fuertes lluvias.
El temor y la incertidumbre marcan los días de los habitantes del sector afectado, principalmente de quienes se encuentran en el sector 4 de Villa Hermosa I y en la zona 7 del referido municipio. Cada vez más inmuebles caen al cauce y otros, aunque siguen en pie, se han visto severamente dañados.
Además, tras las precipitaciones actuales, el socavamiento llegó a menos de dos metros del puente que comunica Villa Hermosa con Boca del Monte, por lo que el paso fue cerrado preventivamente en ambos sentidos sobre el río Pinula desde el pasado fin de semana.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó la evacuación inmediata del área y el cierre total del paso vehicular. Tanto las brigadas de la institución, como personal municipal atienden la situación en este sector.
Julio Chavarría, ingeniero de la Municipalidad de San Miguel Petapa, brindó detalles desde el lugar acerca de los trabajos que se realizarán para reforzar estructura del puente. Explicó que se tienen equipos y maquinaria para llevar a cabo las acciones que se tienen previstas en la zona, las cuales se extenderán por más de una semana.
"Vamos a descubrir las bases del puente, porque vemos que el río cada día viene profundizándose más. Entonces, necesitamos parar el avance de la erosión, de la profundización del cauce del río Pinula que va aguas arriba. Este avance ha ocurrido con cada lluvia fuerte y ya ha profundizado el cauce hasta por tres metros, avanzando hasta 25 metros por cada lluvia", dijo.
"Tenemos que ver cómo vamos a salir adelante"
El comerciante Agustín Pelicó, quien alquila una vivienda en Villa Hermosa, explicó que utilizaba ese espacio para guardar la mercadería que vende en el mercado local. Sin embargo, señaló la incertidumbre ante cómo podrá ahora cumplir con sus labores diarias, pues ya no podrá tener acceso a esa bodega, ya que el propietario le indicó que debe desalojar.
De acuerdo con el entrevistado, al menos un 50 por ciento de la casa se ha perdido por la crecida de río Pínula, por lo que lamentó la situación.
"Dicen que desde 2001 se sabía, pero no hicieron nada. Hasta ahora están haciendo algo y esto nos afecta mucho. Ya vienen menos clientes por el cierre del puente. Tenemos que ver cómo vamos a salir adelante. (...) Ahora tenemos que ir a buscar dónde (almacenar), porque aquí ya casi no hay", dijo.
Otro de los vecinos afectados, quien prefirió no dar a conocer su identidad, explicó que serían entre 200 y 300 las viviendas en riesgo e hizo un llamado a las autoridades para que den respuesta a la situación que viven en Villa Hermosa, pues aseguró que hasta ahora no han recibido apoyo. "Solo vienen a ver y nunca le dan solución", manifestó.
Mientras tanto, Rodolfo Paz, otro ciudadano, señaló que el cierre del puente genera que tenga que utilizar más tiempo para movilizarse desde el área de la avenida Petapa, donde reside, hacia su lugar de trabajo, en Villa Canales. "Me venía por aquí porque es más práctico, pero ahora tengo que ir a dar una gran vuelta. No queda de otra", expresó.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.