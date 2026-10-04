Video capta nuevo derrumbe causado por el río Pinula

Un nuevo derrumbe quedó registrado en el río Pinula, justo en el momento en que una cámara se acercó para captar lo que ocurre en el cauce del afluente. Las imágenes fueron captadas en medio del cierre que se realiza en el puente del lugar, por recomendación de las autoridades para evitar una tragedia.
La secuencia muestra como la erosión sigue avanzando en el área, poniendo en riesgo más viviendas y a las personas que pasan sobre la estructura. Cabe resaltar que, aunque se ordenó el cierre del puente, varias personas fueron captadas sobre el mismo durante la tarde de este domingo, 4 de octubre de 2026.
Junto al puente Pinula se logra apreciar que una vivienda pintada de azul muestra un fuerte deterioro en los cimientos de su estructura. En ese lugar había un comercio de productos para mascotas, pero ante el riesgo de caída inminente la mercadería fue retirada y los ocupantes fueron evacuados.
En el lugar se logra apreciar que continúan los socavamientos al paso del río Pinula en el área de Villa Hermosa I, en la zona 7 de San Miguel Petapa. El deterioro deriva de las lluvias que continúan afectando el territorio nacional, por lo que la crecida del Río Pinula cada vez es más fuerte.
Ejecutan cierre ordenado por Conred en el Puente Pinula
Ante la emergencia, las autoridades de la Municipalidad de San Miguel Petapa cerraron el paso en la estructura. Cabe destacar que la Conred sugirió esta acción ante el peligro de que el agua arrastre el puente.
El puente afectado por la corriente de agua comunica la colonia los Álamos con Boca del Monte y Villa Canales. En un recorrido se pudo constatar que las viviendas cercanas siguen en peligro por el río de aguas negras que lleva el nombre de Pinula.
En algunas viviendas, los ocupantes han optado por desocupar y retirarse, pero las imágenes captaron que otras personas permanecen en las estructuras, algunas viendo la situación desde las ventanas.
Con información del fotoperiodista Omar Solís.
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