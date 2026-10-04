 Video capta nuevo derrumbe causado por el río Pinula
Nacionales

Fotos y videos captan nuevo derrumbe causado por el río Pinula

Las imágenes muestran como se produjo un nuevo derrumbe en el cauce del río Pinula, en medio del cierre del puente que lleva el mismo nombre.

Compartir:
Pese al peligro sobre el puente Pinula, varias personas se acercan para ver lo que ocurre con el río., Omar Solís.
Pese al peligro sobre el puente Pinula, varias personas se acercan para ver lo que ocurre con el río. / FOTO: Omar Solís.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un nuevo derrumbe quedó registrado en el río Pinula, justo en el momento en que una cámara se acercó para captar lo que ocurre en el cauce del afluente. Las imágenes fueron captadas en medio del cierre que se realiza en el puente del lugar, por recomendación de las autoridades para evitar una tragedia.

La secuencia muestra como la erosión sigue avanzando en el área, poniendo en riesgo más viviendas y a las personas que pasan sobre la estructura. Cabe resaltar que, aunque se ordenó el cierre del puente, varias personas fueron captadas sobre el mismo durante la tarde de este domingo, 4 de octubre de 2026.

Junto al puente Pinula se logra apreciar que una vivienda pintada de azul muestra un fuerte deterioro en los cimientos de su estructura. En ese lugar había un comercio de productos para mascotas, pero ante el riesgo de caída inminente la mercadería fue retirada y los ocupantes fueron evacuados.

En el lugar se logra apreciar que continúan los socavamientos al paso del río Pinula en el área de Villa Hermosa I, en la zona 7 de San Miguel Petapa. El deterioro deriva de las lluvias que continúan afectando el territorio nacional, por lo que la crecida del Río Pinula cada vez es más fuerte.

Video capta nuevo derrumbe causado por el río Pinula | Omar Solís

Video capta nuevo derrumbe causado por el río Pinula / Omar Solís

Video capta nuevo derrumbe causado por el río Pinula | Omar Solís

Video capta nuevo derrumbe causado por el río Pinula / Omar Solís

Video capta nuevo derrumbe causado por el río Pinula | Omar Solís

Video capta nuevo derrumbe causado por el río Pinula / Omar Solís

Video capta nuevo derrumbe causado por el río Pinula | Omar Solís

Video capta nuevo derrumbe causado por el río Pinula / Omar Solís

Video capta nuevo derrumbe causado por el río Pinula | Omar Solís

Video capta nuevo derrumbe causado por el río Pinula / Omar Solís

Video capta nuevo derrumbe causado por el río Pinula | Omar Solís

Video capta nuevo derrumbe causado por el río Pinula / Omar Solís

Video capta nuevo derrumbe causado por el río Pinula | Omar Solís

Video capta nuevo derrumbe causado por el río Pinula / Omar Solís

Video capta nuevo derrumbe causado por el río Pinula | Omar Solís

Video capta nuevo derrumbe causado por el río Pinula / Omar Solís

Video capta nuevo derrumbe causado por el río Pinula | Omar Solís

Video capta nuevo derrumbe causado por el río Pinula / Omar Solís

Ejecutan cierre ordenado por Conred en el Puente Pinula

Ante la emergencia, las autoridades de la Municipalidad de San Miguel Petapa cerraron el paso en la estructura. Cabe destacar que la Conred sugirió esta acción ante el peligro de que el agua arrastre el puente.

El puente afectado por la corriente de agua comunica la colonia los Álamos con Boca del Monte y Villa Canales. En un recorrido se pudo constatar que las viviendas cercanas siguen en peligro por el río de aguas negras que lleva el nombre de Pinula.

En algunas viviendas, los ocupantes han optado por desocupar y retirarse, pero las imágenes captaron que otras personas permanecen en las estructuras, algunas viendo la situación desde las ventanas.

Con información del fotoperiodista Omar Solís.

En otras noticias: Reportan temblor de 4 grados; el epicentro del sismo se ubicó frente a Escuintla

Reportan temblor de 4 grados; el epicentro del sismo se ubicó frente a Escuintla

El Insivumeh aseguró que el epicentro del sismo se ubicó frente a Escuintla. Por el momento, no se reportan daños tras el temblor.

En Portada

Instan a adoptar mascotas de forma responsable en el Día de San Francisco de Asíst
Nacionales

Instan a adoptar mascotas de forma responsable en el Día de San Francisco de Asís

11:12 AM, Oct 04
Reportan temblor de 4 grados; el epicentro del sismo se ubicó frente a Escuintlat
Nacionales

Reportan temblor de 4 grados; el epicentro del sismo se ubicó frente a Escuintla

12:53 PM, Oct 04
La Policía de Brasil investiga posible injerencia de EE.UU. en las eleccionest
Internacionales

La Policía de Brasil investiga posible injerencia de EE.UU. en las elecciones

12:21 PM, Oct 04
San Francisco de Asís: ¿por qué es considerado el patrono de los animales?t
Tendencias

San Francisco de Asís: ¿por qué es considerado el patrono de los animales?

08:30 AM, Oct 04
Previa: Guatemala y Surinam se juegan el boleto a cuartos de finalt
Deportes

Previa: Guatemala y Surinam se juegan el boleto a cuartos de final

11:58 AM, Oct 04

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga de NacionesEE.UU.Accidenteredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar