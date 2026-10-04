Amparo ordena al gobierno atender riesgo por el río Pinula

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional en favor del alcalde de San Miguel Petapa, Mynor Morales Chávez, donde lo desvincula de la emergencia que causa el río Pinula en el sector 4 de Villa Hermosa I y en la zona 7 del citado municipio.
El documento, emitido este domingo 4 de octubre de 2026, también ordena al gobierno que atienda la emergencia por la crecida del citado afluente, donde el aumento del caudal por las lluvias recientes hizo que se agravara el socavamiento de las orillas del afluente.
Tras las precipitaciones actuales, el socavamiento llegó a menos de dos metros del puente que comunica Villa Hermosa con Boca del Monte, por lo que el paso fue cerrado preventivamente en ambos sentidos sobre el río Pinula durante la tarde de ayer.
En ese contexto, el alcalde aludido explicó que lo argumentado en el amparo es que el gobierno debe asumir su responsabilidad, porque el Acuerdo Gubernativo 179-2001 es claro al especificar que la Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Amatitlán (AMSA) es el ente rector de todas las cuencas que van al rio Villalobos, porque conducen al Lago de Amatitlán.
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Río Pinula rebasa capacidad económica local
El jefe edil agregó que su comuna ya rebasó la capacidad económica, por lo que pidieron apoyo al gobierno. Asimismo, Morales mencionó que con el gobernador departamental ha habido mesas de trabajo para tratar el tema, pero se han quedado solo en eso, sin acciones concretas de parte del gobierno.
"El peligro es que el puente colapse, pero han estado enrocando y por eso soportó la crecida del río Pinula", dijo el alcalde. Morales agregó que en San Miguel Petapa no está lloviendo y que la responsabilidad es de los residenciales que se han autorizado en Santa Catarina Pinula, ya que han conectado sus aguas al afluente y todos los conectores que se agrega desde la Ciudad de Guatemala.
Con información de la periodista Samantha Guerrero de Emisoras Unidas 89.7 FM