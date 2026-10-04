Instan a adoptar mascotas de forma responsable

El padre Fray Isidoro Mejía Hernández hizo un llamado para que la adopción de mascotas no sea guiada por un sentimiento fugaz, sino que sea hecha con responsabilidad, porque a su criterio, debe ser permanente. En el Día de San Francisco de Asís, patrono de los animales, Mejía se encargó de dar la bendición a las mascotas que llegaron junto a sus amos.
Asimismo, el religioso resaltó la vida de San Francisco de Asís, señalando que cada 4 de octubre se celebra su día y que en este año se conmemora un aniversario redondo, porque se cumplen 800 años de su muerte, a la que calificó como el cumplimiento de su tránsito por esta vida y su completó su tránsito hacia la casa del Padre.
Previo a la ceremonia de bendición de las mascotas y sus amos, Mejía ofreció una entrevista a Emisoras Unidas Digital resaltando que esta liturgia de bendición conmemora una de las facetas de la vida de San Francisco de Asís.
Adoptar una mascota es una decisión que no debe ser movida solamente por un sentimiento fugaz, porque de repente lo vemos bonito y pequeñito, y ya cuando crece el perrito lo desechamos. Entonces, adoptar es una decisión que tiene que ser para cuidarlo permanentemente", aseguró el líder eclesiástico.
Mejía agregó que es necesario tomar en cuenta que de un perrito adoptado "podemos recibir también, a veces, amor y desconfianza, porque él no deja de recordar que fue herido. Pero entonces, también hay un trabajo, que es el de sanar esas heridas", destacó.
El sacerdote aseguró que vale la pena dedicarse a las mascotas, para no ver perritos u otro tipo de animalitos en las calles en condición de maltratado, con golpes, hambre, flaquitos y enfermos.
Ellos son criaturas de Dios y podemos darles una mejor calidad de vida", subrayó.
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La condición de las mascotas habla de sus amos
El sacerdote, Fray Mejía, declaró que el descuido de las mascotas ocurre por "un montón de situaciones, (...), pero también habla mucho de quien adopta a un perro o un gato, porque se debe estar abierto a que la vida continúe y demostrar la belleza de la creación de Dios".
Dentro del tema, el religioso destacó la alimentación de las mascotas instando a procurar la mejor alimentación, pero natural, para los animales. "Yo sé que no les podemos andar dando pedazos de vaca", indicó al pedir que se adquieran los que sean menos dañinos para la salud de cada especie.
"Es importante saber que hay unos mejores y otros no tan buenos, entonces debemos distinguir cuáles son los mejores. Por supuesto, también la calidad del agua, el espacio y el respeto de quien tenga un animal para con los vecinos", aseguró.
"No podemos dejar un perro todo un día ladrando porque eso molesta a todos los vecinos. De manera que el cuidado de un animal requiere tiempo, requiere esfuerzo y decisión, ¿verdad?", enfatizó.
El religioso recordó que una vez tengamos mascotas, debemos recordar que también podemos aprovechar todo el cariño y el afecto que un animalito representa.
Es increíble lo que transforma la vida de un niño, de un joven, de un adulto, de un ancianito, el tener un perro, un gato o una mascota", finalizó al sacerdote, Fray Mejía.