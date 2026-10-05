Lo que necesita Guatemala para clasificar a Copa Oro 2027

El gol de Matt Evans en el minuto 90+6 selló el 1-0 de Guatemala ante Surinam en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, y cerró de forma agónica la fase de grupos de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27. La Bicolor, dirigida por Luis Fernando Tena, llegó a ese duelo obligada a ganar después del 0-0 en Paramaribo y de un arranque irregular que incluyó la derrota 3-2 ante Jamaica y la goleada 6-0 sobre El Salvador. Con siete puntos y una diferencia de goles favorable, Guatemala superó a Surinam en el desempate y avanzó por primera vez a los cuartos de final, además de asegurar su permanencia en la Liga A.
Ese boleto no equivale todavía a la clasificación directa a la Copa Oro 2027. La Liga de Naciones es la vía clasificatoria del certamen regional, y solo los cuatro ganadores de los cuartos de final de la Liga A obtienen plaza automática en la fase de grupos. México, Estados Unidos, Canadá y Panamá ya están instalados en esa ronda por su posición en el ranking de la Concacaf; los dos primeros de cada grupo —entre ellos Guatemala— se suman para completar los ocho equipos. Los cruces se definirán según el ranking y el rendimiento en la fase de grupos, y se disputarán en series de ida y vuelta entre el 9 y el 17 de noviembre de 2026.
Guatemala tiene la Copa Oro como próximo objetivo
Para llegar a la Copa Oro sin depender de una ronda previa, la selección necesita eliminar a su rival de noviembre en el marcador global. Un triunfo en esa llave no solo la llevaría a las finales de la Liga de Naciones, programadas para marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, sino que confirmaría el cupo directo. Si cae en cuartos, no quedaría fuera del camino: los perdedores de esa instancia, junto con otros equipos de las Ligas A, B y C, disputarán la ronda preliminar de la Copa Oro en marzo de 2027, donde todavía habrá boletos en juego. El margen, sin embargo, se estrecha y el calendario se vuelve más exigente.
El 1-0 de El Trébol resolvió la urgencia del grupo y dejó a Guatemala en la mejor posición posible dentro de su alcance inmediato, pero el objetivo de la Copa Oro sigue condicionado a noviembre. Mantener el orden defensivo que complicó a Surinam, aprovechar la diferencia de calidad en casa y llegar con el plantel completo —sin las bajas que condicionaron tramos de esta ventana— serán piezas decisivas. La clasificación histórica a cuartos abre la puerta; atravesarla depende de ganar una serie a ida y vuelta contra un rival de mayor jerarquía regional.