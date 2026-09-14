Zendaya deslumbra en Emmy con vestido provocador

La alfombra roja de los Premios Emmy 2026 volvió a convertirse en una pasarela de glamour y tendencias, pero Zendaya consiguió llevarse buena parte de las miradas gracias a un espectacular atuendo que no pasó desapercibido. La protagonista de Euphoria apareció luciendo un vestido plateado cubierto de pedrería, una elección que resaltó cada uno de los detalles de su estilismo.
Además, incorporó transparencias y un enorme escote que hicieron que su llegada fuera uno de los momentos más comentados de la gala. El diseño, brillante y de gran impacto visual, permitió que Zendaya luciera una imagen sofisticada, pero al mismo tiempo mucho más atrevida.
Las transparencias y el pronunciado escote hicieron que las cámaras se enfocaran inmediatamente en ella, mientras que las miles de piedras del vestido reflejaban las luces de la alfombra. Como era de esperarse, las fotografías de Zendaya en los Emmy 2026 rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.
Sus seguidores no tardaron en llenarla de halagos y destacaron nuevamente su capacidad para convertir cada aparición pública en un acontecimiento de moda. La famosaactriz, además, llegó a una noche particularmente importante para toda su carrera.
Más de Zendaya
Zendaya está nominada nuevamente por su trabajo en Euphoria, en la categoría de mejor actriz principal de drama, donde compite con figuras como Carrie Coon, Chase Infiniti, Keri Russell y Rhea Seehorn. La 78.ª edición de los Premios Emmy se celebra este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.
La ceremonia es conducida por Mariska Hargitay, protagonista de Law & Order: SVU, quien hace historia al convertirse en la primera mujer en 15 años en encabezar la gala.
Además de Zendaya, la alfombra roja reúne a algunas de las principales estrellas de la televisión, mientras producciones como The Pitt y Hacks llegan entre las grandes favoritas de la noche.
Sin embargo, antes de conocer a los grandes ganadores, Zendaya ya consiguió uno de los triunfos más importantes de la noche: convertirse en una de las celebridades que más miradas acaparó en los Emmy 2026 gracias a un vestido plateado.