 Selena Gómez rejuveneció en los premios Emmy
Farándula

¡Rejuveneció! Selena Gómez dejó sin palabras a sus fans en la alfombra de los Premios Emmy

Selena Gómez volvió a convertirse en una de las grandes protagonistas de la alfombra roja de los Premios Emmy 2026.

Compartir:
Selena Gómez, Selena Gómez
Selena Gómez / FOTO: Selena Gómez
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Selena Gómez volvió a demostrar que es una de las celebridades que sabe cómo acaparar todas las miradas.  La cantante y actriz estadounidense llegó a la alfombra roja de los Premios Emmy 2026 luciendo un espectacular vestido dorado que rápidamente se convirtió en uno de los atuendos más comentados de la noche.

La estrella de "Only Murders in the Building" apostó por un diseño elegante y sofisticado que resaltó su figura y le dio un aire completamente glamuroso. El tono dorado aportó luminosidad a su apariencia y convirtió a Selena Gómez en una de las celebridades que más llamó la atención durante la llegada de las estrellas al Peacock Theater de Los Ángeles.

Sin embargo, más allá de su vestido, hubo otro detalle que sorprendió a sus seguidores. En redes sociales, numerosos fanáticos aseguraron que la actriz lucía especialmente radiante y que su rostro tenía una apariencia más juvenil.  Comentarios como "rejuveneció" y "luce más joven que nunca" comenzaron a aparecer entre las reacciones de quienes siguieron su paso por la alfombra roja.

La apariencia de Selena Gómez generó así una conversación que fue mucho más allá de la moda.  Su maquillaje, peinado y estilismo complementaron el vestido dorado y contribuyeron a una imagen fresca que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores.

Más de Selena Gómez

La presencia de Selena en los Emmy 2026 también tuvo un significado especial debido a su participación en "Only Murders in the Building", producción que continúa consolidándose como una de las series más reconocidas de la televisión contemporánea.  La actriz llegó a la ceremonia como parte de una noche que reunió a algunas de las mayores figuras de Hollywood.

Los Premios Emmy 2026 corresponden a la edición número 78 de estos reconocimientos y se celebran este 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Mariska Hargitay, de “Ley y Orden”, hace historia en los Emmy 2026 y arrasa con un delirante vestido

Mariska Hargitay acaparó todas las miradas en los Emmy 2026 con un impactante vestido rojo.

La ceremonia principal es conducida por Mariska Hargitay, conocida por interpretar a Olivia Benson en "Law & Order: SVU". La gala reúne a las producciones y actores más destacados de la televisión. "The Pitt" llegó como una de las grandes favoritas con 25 nominaciones, mientras que "Hacks" acumuló 24 candidaturas.

En Portada

Arévalo queda último en ranking de presidentes latinoamericanos t
Nacionales

Arévalo queda último en ranking de presidentes latinoamericanos

03:40 PM, Sep 14
Transportistas y vendedores piden diálogo para abordar soluciones por el alza de los combustiblest
Nacionales

Transportistas y vendedores piden diálogo para abordar soluciones por el alza de los combustibles

04:55 PM, Sep 14
Contreras: La ley está detenida en el Congreso, hasta que no se resuelvan las objecionest
Nacionales

Contreras: "La ley está detenida en el Congreso, hasta que no se resuelvan las objeciones"

04:11 PM, Sep 14
¿Qué pasó? Kim Flores borra las fotos con Edwin Luna y revela detalles de su separaciónt
Farándula

¿Qué pasó? Kim Flores borra las fotos con Edwin Luna y revela detalles de su separación

04:25 PM, Sep 14
Roberto Montoya analiza el complicado inicio de Comunicacionest
Deportes

Roberto Montoya analiza el complicado inicio de Comunicaciones

02:29 PM, Sep 14

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCLiga NacionalEE.UU.SeguridadEstados UnidosComunicacionesredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar