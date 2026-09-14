Selena Gómez rejuveneció en los premios Emmy

Selena Gómez volvió a demostrar que es una de las celebridades que sabe cómo acaparar todas las miradas. La cantante y actriz estadounidense llegó a la alfombra roja de los Premios Emmy 2026 luciendo un espectacular vestido dorado que rápidamente se convirtió en uno de los atuendos más comentados de la noche.
La estrella de "Only Murders in the Building" apostó por un diseño elegante y sofisticado que resaltó su figura y le dio un aire completamente glamuroso. El tono dorado aportó luminosidad a su apariencia y convirtió a Selena Gómez en una de las celebridades que más llamó la atención durante la llegada de las estrellas al Peacock Theater de Los Ángeles.
Sin embargo, más allá de su vestido, hubo otro detalle que sorprendió a sus seguidores. En redes sociales, numerosos fanáticos aseguraron que la actriz lucía especialmente radiante y que su rostro tenía una apariencia más juvenil. Comentarios como "rejuveneció" y "luce más joven que nunca" comenzaron a aparecer entre las reacciones de quienes siguieron su paso por la alfombra roja.
La apariencia de Selena Gómez generó así una conversación que fue mucho más allá de la moda. Su maquillaje, peinado y estilismo complementaron el vestido dorado y contribuyeron a una imagen fresca que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores.
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La presencia de Selena en los Emmy 2026 también tuvo un significado especial debido a su participación en "Only Murders in the Building", producción que continúa consolidándose como una de las series más reconocidas de la televisión contemporánea. La actriz llegó a la ceremonia como parte de una noche que reunió a algunas de las mayores figuras de Hollywood.
Los Premios Emmy 2026 corresponden a la edición número 78 de estos reconocimientos y se celebran este 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.
La ceremonia principal es conducida por Mariska Hargitay, conocida por interpretar a Olivia Benson en "Law & Order: SVU". La gala reúne a las producciones y actores más destacados de la televisión. "The Pitt" llegó como una de las grandes favoritas con 25 nominaciones, mientras que "Hacks" acumuló 24 candidaturas.