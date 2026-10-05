Búsqueda de reos fugados de Fraijanes II continúa

Guatemala confirmó este lunes, 5 de octubre, que dos pandilleros que se habían fugado de la cárcel de alta seguridad Fraijanes II en 2025 fueron recapturados en Quintana Roo, México, por autoridades locales.
Los arrestados son Rudy Agosto Ortiz Morales, alias 'Smoking'; y Lester Gabriel García Quiñónez, alias 'Liro Spyder', ambos miembros de la pandilla Barrio 18.
Los detenidos se fugaron el 12 de octubre de 2025 junto a otros dieciocho reos, que se escaparon de la prisión ubicada en el municipio de Fraijanes, en las afueras de la Ciudad de Guatemala.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se refirió a los resultados del operativo desarrollado en coordinación con las autoridades del país vecino y brindó detalles de las acciones previas que se implementaron para finalmente lograr las aprehensiones.
"Nosotros ya teníamos conocimiento desde mayo de que se encontraban por ese sector donde fueron capturados. Ya habíamos tenido varias comunicaciones con las agencias de inteligencia de México; sin embargo, había que darles un seguimiento, estar seguros que se trataba de ellos y buscar el momento más oportuno para poderlos capturar. Eso ocurrió el día de ayer, según nos informaron. Ahora estamos en conversaciones con las autoridades mexicanas para la repatriación de estas personas", dijo.
Agregó que, por el momento, las autoridades mexicanas están determinando si los pandilleros tienen cuentas pendientes en México antes de tomar la decisión de enviarlos a Guatemala.
"Los vamos a seguir buscando"
El titular de la cartera del interior recordó que la fuga masiva en Fraijanes II ocurrió hace casi un año y que desde el primer día en que asumió el cargo tomó, junto con su equipo, la responsabilidad de encontrar a los reos sin excusas, sin importar el tiempo y si detener la búsqueda en las fronteras del país.
"Hoy podemos informar que, gracias a la cooperación de las autoridades mexicanas, dos de los prófugos fueron localizados en el estado de Quintana Roo. De los 20 que se fugaron, ocho han sido recapturados con vida y uno (hallado) fallecido. Con estas dos capturas suman 10 los recapturados y nueve pendientes. Los vamos a seguir buscando", expresó.
El funcionario aseguró que este resultado demuestra que las fronteras no terminan una investigación. Asimismo, indicó que se ha fortalecido la cooperación con otros países y agencias internacionales porque, según sus palabras, quienes pretenden escapar de la justicia también se movilizan fuera de Guatemala.
"A quienes todavía permanecen prófugos, el mensaje es claro: la búsqueda continúa. Puede pasar el tiempo, pueden cambiar de lugar, intentar esconderse fuera del país, pero una orden de captura no desaparece porque alguien cruce la frontera. Nos faltan nueve y la búsqueda no termina hasta encontrar al último", agregó Villeda.
Finalmente, manifestó que también se trabaja para que una fuga así no vuelva a repetirse y es con ese fin que se han fortalecido los controles, las acciones de inteligencia y, en general, la capacidad del Estado.