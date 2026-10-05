 Reos fugados de Fraijanes II son localizados en México
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Recapturan en México a dos reos fugados de Fraijanes II

Alias “Smoking” y alias “Liro Spyder”, integrantes de la pandilla del Barrio 18, contaban con notificación roja de Interpol.

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Dos reos fugados de Fraijanes II fueron recapturados el 5 de octubre de 2026., Ministerio Público
Dos reos fugados de Fraijanes II fueron recapturados el 5 de octubre de 2026. / FOTO: Ministerio Público
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Las autoridades de Guatemala confirmaron este lunes, 5 de octubre, la recaptura de otros dos reos fugados de la cárcel Fraijanes II. Se trata de integrantes de la pandilla del Barrio 18 que se ocultaban en territorio mexicano, pero que fueron interceptados con apoyo de las fuerzas de seguridad de aquel país.

El Ministerio Público (MP) informó que Rudy Augusto Ortiz Morales y/o Mynor Aníbal Ortiz Morales, alias "Smoking"; Lester Gabriel García Quiñónez y/o Esvin Estuardo Herrera Ardiano, alias "Liro Spyder", fueron ubicados y detenidos en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Los individuos evadieron los controles de la referida prisión el 12 de octubre de 2025 y se fugaron junto con otras 18 personas, por lo que contaban con notificación roja de Intepol para su ubicación a nivel internacional.

La Fiscalía guatemalteca informó que, en seguimiento de las investigaciones, en coordinación con el Centro Antipandillas Transnacionales (CAT) de la Policía Nacional Civil (PNC) y autoridades mexicanas concretaron este día la captura de los sospechosos.

Al momento de la detención, a "Smoking" y "Liro Spyder" se les habría incautado en flagrancia presunta marihuana, armas de fuego y municiones.

Esvin Estuardo Herrera Ardiano, alias | Ministerio Público

Esvin Estuardo Herrera Ardiano, alias / Ministerio Público

Rudy Augusto Ortiz Morales, alias | Ministerio Público

Rudy Augusto Ortiz Morales, alias / Ministerio Público

Coordinan extradición de pandilleros

El Departamento de Información y Prensa del MP detalló que se continúa con las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades legales y coordinar los procedimientos de extradición o entrega que correspondan conforme a la ley.

"La institución reafirma que la fuga no garantiza la impunidad. Gracias a la cooperación nacional e internacional, quienes intenten evadir la justicia serán localizados y puestos a disposición de los Juzgados correspondientes", agregó la oficina.

De igual forma, hizo un llamado a la ciudadanía para seguir denunciando de forma segura y confidencial cualquier información que contribuya a la captura de prófugos y de personas señaladas de la comisión de cualquier delito.

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