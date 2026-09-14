Mariska Hargitay hace historia en los Emmy con su vestido

Mariska Hargitay llegó a los Emmy 2026 convertida en una de las grandes protagonistas de la noche y no solo por su elegante atuendo. L a actriz de "Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales" hizo historia al asumir el papel de presentadora de la ceremonia, en una noche que también estuvo marcada por su reciente triunfo en los premios.
La intérprete de Olivia Benson deslumbró en la alfombra roja con un impactante vestido rojo, una elección que resaltó su figura y la convirtió en una de las celebridades que más miradas acaparó durante la llegada de las estrellas al Peacock Theater de Los Ángeles. Hargitay, de 62 años, además protagonizó uno de los momentos más emotivos al posar junto a su familia.
La actriz llegó acompañada por su esposo, el actor Peter Hermann, y sus tres hijos, August, Amaya y Andrew, mostrando una vez más el respaldo que su familia le ha brindado durante una etapa especialmente importante de su carrera. Cabe destacar que, la presencia de Hargitay en los Emmy Awards 2026 tiene un significado especial.
La estrella de "Ley y Orden" se convirtió en la primera mujer en 15 años en conducir la ceremonia, desde Jane Lynch en 2011. Su elección también rompió con la tradición reciente de contar principalmente con comediantes como anfitriones.
Más de los Premios Emmy
El reconocimiento para la famosa actriz estadounidense llegó después de un año extraordinario. Ganó en las categorías de mejor documental o especial de no ficción y mejor dirección para un programa documental o de no ficción.
La edición número 78 de los Emmy Awards se celebra este 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles y reúne a las principales figuras de la televisión.
Entre las producciones que llegaron como grandes favoritas destacan The Pitt, con 25 nominaciones, y Hacks, con 24. La alfombra roja también estuvo marcada por grandes apuestas de moda, con figuras como que desfilaron antes de la ceremonia.