Megan Stalter: Atuendo excéntrico que incomodó en los Emmy

La alfombra roja de los Premios Emmy 2026 volvió a convertirse en una pasarela de moda, glamour y propuestas fuera de lo convencional. Sin embargo, hubo una celebridad que consiguió captar especialmente la atención: Megan Stalter, quien apareció con un look inspirado directamente en la emblemática estatuilla de los Emmy.
La actriz estadounidense llegó al evento con el cuerpo completamente pintado de color dorado, creando el efecto visual de una figura metálica. Para completar su arriesgada propuesta, optó por un short y llevó el cabello totalmente recogido, dejando que el tono dorado de su piel se convirtiera en el elemento principal de su aparición.
El resultado no pasó desapercibido. Mientras algunos asistentes y usuarios en redes sociales quedaron sorprendidos por la creatividad y originalidad de Stalter, otros no dudaron en cuestionar su elección y calificarla como uno de los atuendos más extraños de la noche.
La aparición de la actriz generó así uno de los debates fashionistas de los Emmy 2026, donde las estrellas suelen aprovechar la alfombra roja para mostrar propuestas que van mucho más allá de los tradicionales vestidos de gala. Stalter, conocida por interpretar a Kayla Schaeffer en la serie Hacks, llegó además a esta edición de los Emmy como nominada a Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia, de acuerdo con la Academia de Televisión.
Más de los Premios Emmy
Los 78 Premios Emmy se celebran este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles y tienen como protagonista a la televisión estadounidense. La ceremonia es conducida por primera vez por Mariska Hargitay, conocida por su papel en Law & Order: SVU.
Entre las producciones que llegaron con mayores expectativas se encuentra The Pitt, que lideró las nominaciones con 25 candidaturas, seguida por Hacks, con 24. También destacan Widow’s Bay y Pluribus entre las producciones que buscan llevarse varios reconocimientos durante la gala.
La edición 2026 también ha estado marcada por los reconocimientos entregados durante las jornadas de los Creative Arts Emmys. Widow’s Bay llegó a la ceremonia principal después de conseguir ocho premios.
Mientras que otras producciones como DTF St. Louis y The Pitt también acumularon importantes reconocimientos.