Manelyk González habla de su ruptura con Karime Pindter

Una inesperada confesión de Manelyk González en La Granja VIP 2 volvió a poner bajo los reflectores su conocida rivalidad con Karime Pindter. Durante una conversación con varios de sus compañeros, la influencer recordó un episodio ocurrido durante su etapa en Acapulco Shore y aseguró que una supuesta traición terminó por romper la amistad que ambas mantenían.
Aunque Manelyk no mencionó directamente el nombre de Karime, sus referencias a una antigua "comadre" y a un conflicto relacionado con un "sugar" hicieron que sus compañeros relacionaran el relato con Pindter. Según la versión de Manelyk González, en aquella época mantenía una relación con un hombre que, aunque nunca le había pedido formalmente ser su novia, era prácticamente su pareja.
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La influencer relató que en determinado momento salió de la casa para recoger ropa y dejó al hombre junto a quien consideraba una de sus mejores amigas. De acuerdo con su testimonio, ambos habrían tenido un encuentro íntimo que posteriormente quedó registrado por las cámaras del reality.
Manelyk aseguró que pudo observar las imágenes y que aquella situación cambió completamente la confianza que tenía en su amiga. "Yo perdono, pero no olvido", habría sido la postura que adoptó después de conocer lo ocurrido.
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La historia tomó otro giro cuando González recordó que su entonces amiga tenía un "sugar" al que ella misma había conocido y presentado. Fue entonces cuando, según su relato, decidió tomar revancha. La influencer explicó que si su amiga se había involucrado con la persona que ella consideraba más importante en ese momento, ella haría algo similar.
"Le bajé el sugar a la que era mi comadre y mi mejor amiga", contó Manelyk, provocando sorpresa entre los participantes de La Granja VIP 2.
De acuerdo con su versión, el hombre ya había mostrado interés en ella, por lo que decidió involucrarse con él como una forma de responder a la supuesta traición. La relación entre Manelyk González y Karime Pindter fue una de las amistades más conocidas surgidas de Acapulco Shore. Durante años, ambas fueron inseparables y se hicieron llamar "Las Comadres".