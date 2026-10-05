Estrenos de cine: terror, fantasía y más esta semana

La cartelera de octubre continúa renovándose con estrenos internacionales que buscan conquistar al público. Esta semana, tres títulos llaman especialmente la atención por sus historias y protagonistas: "Madre Siniestra", "El Árbol Mágico" y "Hope: El primer impacto".
- Madre Siniestra
Uno de los estrenos más esperados para los amantes del terror es "Madre Siniestra", título en español de Other Mommy, dirigida por Rob Savage y protagonizada por Jessica Chastain, Jay Duplass y Arabella Olivia Clark.
La historia sigue a Bela, una niña de ocho años, cuya vida se complica debido a los problemas matrimoniales de sus padres.
En medio de esta situación, una misteriosa entidad comienza a aparecer desde su armario. La niña la llama "Otra Mamá", pero lo que inicialmente parece una presencia inquietante pronto se transforma en una amenaza para toda su familia.
Más estrenos que no se pueden perder
- "El Árbol Mágico": una aventura para toda la familia
Para quienes buscan una película de fantasía, "El Árbol Mágico" (The Magic Faraway Tree) combina aventura, humor y elementos fantásticos. La cinta está dirigida por Ben Gregor y cuenta con Andrew Garfield, Claire Foy y Nonso Anozie en su reparto. Su estreno está previsto para el 8 de octubre.
La película sigue a una familia que se muda al campo y cuyos hijos descubren un bosque aparentemente encantado.
Durante una de sus exploraciones encuentran criaturas mágicas y un enorme árbol cuyas ramas parecen llegar hasta las nubes. La aventura terminará ayudando a la familia a recuperar la conexión que había perdido. La cinta está basada en los populares libros de Enid Blyton.
- "Hope: El primer impacto": criaturas y ciencia ficción
El tercer gran estreno es "Hope: El primer impacto", una producción surcoreana dirigida por Na Hong-jin, con Michael Fassbender, Alicia Vikander y Hwang Jung-min. La película mezcla acción, thriller y ciencia ficción.
La trama comienza cuando una misteriosa criatura aparece en la remota localidad de Hope Harbor.
La policía y un grupo de cazadores intentan localizarla, pero pronto descubren que ellos mismos pueden convertirse en sus presas. El conflicto escala rápidamente hasta convertirse en una amenaza mucho mayor.