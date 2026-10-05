 Estrenos de cine: terror, fantasía y más esta semana
Farándula

Estrenos de cine de la semana: terror, fantasía y ciencia ficción llegan a la cartelera

Los estrenos de cine de esta semana llegan con propuestas para todos los gustos, conoce cuáles son las películas.

Compartir:
Estrenos, Estrenos
Estrenos / FOTO: Estrenos
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La cartelera de octubre continúa renovándose con estrenos internacionales que buscan conquistar al público. Esta semana, tres títulos llaman especialmente la atención por sus historias y protagonistas: "Madre Siniestra", "El Árbol Mágico" y "Hope: El primer impacto".

  • Madre Siniestra

Uno de los estrenos más esperados para los amantes del terror es "Madre Siniestra", título en español de Other Mommy, dirigida por Rob Savage y protagonizada por Jessica Chastain, Jay Duplass y Arabella Olivia Clark.

La historia sigue a Bela, una niña de ocho años, cuya vida se complica debido a los problemas matrimoniales de sus padres.

En medio de esta situación, una misteriosa entidad comienza a aparecer desde su armario. La niña la llama "Otra Mamá", pero lo que inicialmente parece una presencia inquietante pronto se transforma en una amenaza para toda su familia.

Más estrenos que no se pueden perder

  • "El Árbol Mágico": una aventura para toda la familia

Para quienes buscan una película de fantasía, "El Árbol Mágico" (The Magic Faraway Tree) combina aventura, humor y elementos fantásticos.  La cinta está dirigida por Ben Gregor y cuenta con Andrew Garfield, Claire Foy y Nonso Anozie en su reparto. Su estreno está previsto para el 8 de octubre.

La película sigue a una familia que se muda al campo y cuyos hijos descubren un bosque aparentemente encantado.

¿Hubo fraude en la final de La Casa de los Famosos? Galilea Montijo responde a las acusaciones

La gran final de La Casa de los Famosos México 2026 terminó envuelta en polémica luego de que usuarios cuestionaran las cifras de votación.

Durante una de sus exploraciones encuentran criaturas mágicas y un enorme árbol cuyas ramas parecen llegar hasta las nubes.  La aventura terminará ayudando a la familia a recuperar la conexión que había perdido. La cinta está basada en los populares libros de Enid Blyton.

  • "Hope: El primer impacto": criaturas y ciencia ficción

El tercer gran estreno es "Hope: El primer impacto", una producción surcoreana dirigida por Na Hong-jin, con Michael Fassbender, Alicia Vikander y Hwang Jung-min. La película mezcla acción, thriller y ciencia ficción.

La trama comienza cuando una misteriosa criatura aparece en la remota localidad de Hope Harbor.

La policía y un grupo de cazadores intentan localizarla, pero pronto descubren que ellos mismos pueden convertirse en sus presas. El conflicto escala rápidamente hasta convertirse en una amenaza mucho mayor.

En Portada

El once titular de Guatemala para recibir a Surinamt
Deportes

El once titular de Guatemala para recibir a Surinam

05:06 PM, Oct 05
Guatemala captura a presunto narcotraficante mexicanot
Nacionales

Guatemala captura a presunto narcotraficante mexicano

03:38 PM, Oct 05
Manifestaciones afectan el tránsito en la zona 1t
Nacionales

Manifestaciones afectan el tránsito en la zona 1

04:35 PM, Oct 05
Motorista muere en el puente El Inciensot
Nacionales

Motorista muere en el puente El Incienso

04:43 PM, Oct 05
Don Francisco regresa al estudio de Sábado Gigante: cuándo y dónde ver su nuevo programat
Farándula

Don Francisco regresa al estudio de Sábado Gigante: cuándo y dónde ver su nuevo programa

04:50 PM, Oct 05

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCLiga NacionalEstados UnidosLiga de NacionesFutbol GuatemaltecoEE.UU.Accidenteredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar