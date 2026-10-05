Galilea Montijo responde a acusaciones de fraude LCDLF

La final de La Casa de los Famosos México 2026 no solo dejó a Mariana Ochoa como la gran ganadora, sino también una fuerte controversia en redes sociales. Tras la transmisión, varios espectadores cuestionaron los porcentajes que aparecieron en pantalla y comenzaron a hablar de un posible fraude en la final de La Casa de los Famosos y Galilea Montijo decidió responder.
La polémica surgió porque algunas de las cifras mostradas durante la gala no parecían sumar 100 por ciento. Las imágenes compartidas por usuarios provocaron dudas sobre la manera en que se contabilizaron los votos y alimentaron las especulaciones sobre una posible manipulación de los resultados.
Ante las críticas, Galilea Montijo decidió responder durante la emisión del programa Hoy. La conductora aseguró que la confusión se originó porque las encuestas que circulaban en redes sociales no representaban los votos oficiales de la competencia. "Las encuestas no eran los votos", explicó Montijo, al señalar que el conteo oficial correspondía al proceso encargado de contabilizar las votaciones.
De acuerdo con la conductora, uno de los principales problemas fue la forma en que se presentó la información en las gráficas durante la transmisión. Montijo explicó que un porcentaje que aparecía pendiente correspondía a los votos de Ernesto y Yahir, quienes completaban la distribución de la votación.
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La explicación llegó después de que usuarios señalaran que las cifras visibles no coincidían con el 100 por ciento. Una de las gráficas cuestionadas mostraba porcentajes que, sumados, alcanzaban 87.75 por ciento, dejando una diferencia de 12.25 puntos. Además de la controversia por las cifras, el resultado final generó sorpresa entre los seguidores del reality.
Mariana Ochoa obtuvo el primer lugar, mientras que Memo Schutz consiguió el segundo puesto, una posición que también provocó numerosas reacciones en redes sociales. Otro momento que causó inconformidad fue la eliminación de Yahir, quien terminó en el sexto lugar antes de la gran final, pese a que contaba con una importante base de seguidores.