 El once titular de Guatemala para recibir a Surinam
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El once titular de Guatemala para recibir a Surinam

Luis Fernando Tena presenta varias modificaciones en el once de Guatemala respecto al partido anterior, con cambios en la portería, mediocampo y ataque.

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El once titular de Guatemala en su partido ante El Salvador - Alex Meoño
El once titular de Guatemala en su partido ante El Salvador / FOTO: Alex Meoño
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La Selección Nacional de Guatemala ya tiene definido su once titular para enfrentar a Surinam, en un encuentro decisivo en el que buscará una victoria que le permita sellar su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. El técnico mexicano Luis Fernando Tena apuesta por una alineación con varias modificaciones respecto al equipo que utilizó el pasado viernes en Paramaribo, con la intención de conseguir el resultado que necesita la Bicolor.

Una de las novedades se encuentra en la portería, donde Nicholas Hagen será el encargado de defender el arco guatemalteco en lugar de Kenderson Navarro. En la línea defensiva no hay cambios, por lo que Aaron Herrera, Allen Yanes, Nicolás Samayoa y José Morales repetirán como titulares, con la responsabilidad de contener los ataques del combinado surinamés y brindar seguridad en el fondo.

Guatemala en busca de los tres puntos

En el mediocampo, la principal ausencia será la de Jorge Aparicio, quien no logró recuperarse de sus molestias físicas y quedó fuera del encuentro. Su lugar será ocupado por Jonathan Franco, mientras que Jesús López ingresará en sustitución de Matt Evans. William Jehú Fajardo y José Marío Rosales, conocido como Chema, se mantienen en el once inicial.

En la delantera, Tena contará nuevamente con Rubio Rubín y Darwin Lom, quienes no participaron en el compromiso anterior: el primero por molestias físicas y el segundo por acumulación de tarjetas.

Guatemala afronta este partido con la posibilidad de asegurar su boleto a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Una victoria ante Surinam le garantizará avanzar a la siguiente ronda, aunque todavía quedará pendiente conocer su posición definitiva en la tabla, un aspecto que determinará quién será su rival en la próxima fase. Con el objetivo claro, la Bicolor buscará aprovechar la localía y responder en un duelo en el que está en juego su continuidad en el torneo.

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Partido entre Surinam vs. Guatemala en Paramaribo por la Liga de Naciones de Concacaf - Concacaf

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