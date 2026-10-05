Don Francisco Regresa: Cuándo y Dónde Ver su Nuevo Programa

Don Francisco está listo para reencontrarse con las cámaras y, especialmente, con un lugar que marcó buena parte de su carrera. El reconocido presentador regresa al estudio de Miami donde durante décadas se realizó Sábado Gigante, pero ahora lo hará al frente de una nueva propuesta.
A sus 85 años, Mario Kreutzberger, nombre real del conductor chileno, encabezará Gigantes con Don Francisco, un programa especial que buscará combinar la nostalgia de la televisión que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del público latino con invitados y conversaciones de actualidad.
El regreso ocurre más de una década después de la despedida de Sábado Gigante, programa que finalizó sus transmisiones en septiembre de 2015.
¿Cuándo se estrena Gigantes con Don Francisco?
El nuevo programa se estrenará el próximo domingo 11 de octubre de 2026 desde los estudios de TelevisaUnivision en Miami.
Para Don Francisco, volver a ese lugar representa un encuentro con una parte importante de su historia profesional.
"Esta es una faceta en una edad avanzada en la que yo quisiera combinar el hoy con el recuerdo y la evocación del ayer", explicó el presentador en una entrevista con EFE.
Precisamente esa será una de las características de Gigantes con Don Francisco: recuperar recuerdos y elementos de una televisión que marcó generaciones, pero adaptándolos a una nueva época.
¿Dónde ver el nuevo programa de Don Francisco?
Gigantes con Don Francisco se transmitirá por Univision, cadena con la que el conductor construyó buena parte de su trayectoria televisiva en Estados Unidos.
El estreno está programado para el domingo 11 de octubre. El programa no supone el regreso de Sábado Gigante como tal. Se trata de una nueva producción protagonizada por Don Francisco que aprovechará la conexión emocional que todavía existe entre el conductor, aquel histórico espacio televisivo y sus seguidores.
Regresa al estudio de Sábado Gigante
Uno de los detalles más especiales del proyecto es precisamente el lugar desde donde se realiza.
Don Francisco regresa al estudio en Miami donde Sábado Gigante se produjo durante aproximadamente tres décadas.
"Aquí estuvimos 30 años todos los sábados y, entonces, para mí, el reencontrarme con la gente es algo muy grato. Estoy muy contento de poder hacerlo y espero que lo que haga realmente sea lo que el público espera de mí", manifestó.
El escenario inevitablemente trae recuerdos de los concursos, entrevistas, presentaciones musicales y segmentos que hicieron famoso al programa, además de frases de Don Francisco como "¿Qué dice el público?" y "¡Fuera!".
Lucero será la primera invitada
El regreso estará acompañado por una conocida figura del entretenimiento latino: Lucero.
La cantante y actriz mexicana será la primera invitada de Gigantes con Don Francisco y destacó la importancia que el conductor ha tenido para varias generaciones.
Lucero calificó a Don Francisco como una "leyenda" y un "ícono" para la comunidad latina en Estados Unidos y aseguró que existe un enorme cariño hacia él después de tantos años frente a las cámaras.
Incluso bromeó sobre la popularidad del conductor al señalar: "Que no se postule para presidente porque yo voto por él".
Otros rostros conocidos también pasarán por el programa. Entre los invitados anunciados se encuentran el cantante puertorriqueño Luis Fonsi y el portero mexicano Guillermo "Memo" Ochoa.
Más de seis décadas frente a las cámaras
El regreso tiene un significado especial debido a la extensa trayectoria de Don Francisco.
Sábado Gigante comenzó en Chile en 1962 y posteriormente dio el salto a la televisión estadounidense. Desde 1986 comenzó a producirse en Miami y con el paso de los años llegó a transmitirse en más de 40 países.
El espacio se convirtió en un referente de la televisión en español y logró mantenerse durante décadas en pantalla.
Finalmente, el 19 de septiembre de 2015 se transmitió el último programa, poniendo fin a una etapa de más de medio siglo. Su extensa duración fue reconocida incluso por Guinness World Records.
Don Francisco vuelve a un lugar lleno de recuerdos
Después de más de diez años del final de Sábado Gigante, Don Francisco regresa al estudio desde donde acompañó durante décadas a millones de familias.
Esta vez no habrá un regreso de Sábado Gigante, sino una propuesta diferente que busca aprovechar los recuerdos de aquella época y conectarlos con el presente.
Con Lucero como primera invitada, Gigantes con Don Francisco se estrenará el domingo 11 de octubre por Univision, marcando un nuevo capítulo en la extensa carrera del conductor chileno. Al otro día, estará disponible en VIX.