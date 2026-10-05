 Fotos de Kylie Jenner y Timothée Chalamet que impactan redes
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¿Embarazada? Las fotos de Kylie Jenner y Timothée Chalamet que tienen de cabeza las redes

Unas imágenes que se hicieron virales que presuntamente muestran a la pareja en Los Ángeles desató una ola de comentarios por la figura que muestra

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Kylie Jenner, Kylie Jenner
Kylie Jenner / FOTO: Kylie Jenner
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Una vez más, las redes sociales han puesto bajo la lupa a una integrante del clan Kardashian-Jenner. Esta vez, la protagonista de los rumores es Kylie Jenner, luego de que circularan unas fotografías en X donde algunos usuarios aseguraron notar una supuesta "barriguita".

Como suele ocurrir con las celebridades, las imágenes bastaron para que muchos comenzaran a especular sobre un posible embarazo. Sin embargo, hasta el momento, Kylie Jenner no ha confirmado que esté esperando otro bebé.

El debate en redes se encendió rápidamente, aunque también hubo quienes señalaron que los comentarios sobre su cuerpo podrían ser exagerados, recordando que no toda apariencia física debe convertirse en motivo de especulación.

Aunque los rumores recientes no han sido confirmados, Kylie Jenner ha dejado claro en distintas entrevistas que sí le gustaría tener más hijos en el futuro.

Kylie también abordó recientemente las especulaciones sobre un posible embarazo durante su participación en el podcast Better Half, conducido por su amiga Stassie Karanikolaou.

En esa conversación, la empresaria comentó que muchas personas creen que está embarazada actualmente, pero dejó claro que no siente la necesidad de responder a cada rumor sobre su vida personal.

¿Desea más hijos?

Kylie Jenner es una de las personalidades más famosas del mundo; todos sus pasos son seguidos por millones de fans a través de sus redes sociales, pero también por televisión.

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Timothée Chalamet Kylie Jenner - Vanity Fair

En un nuevo capítulo del reality de su hermana Khloé Kardashian, The Girls, la pequeña del clan ha revelado si querría volver a ser madre junto al actor Timothée Chalamet, con el que mantiene una relación desde 2023.  

"No quiero decir que no rotundamente, pero estoy casi segura al 99,9% de que no podría hacer algo así", explicó la influencer sobre si recurriría a la gestación subrogada para tener su tercer hijo, un camino que sí han escogido dos de sus hermanas, Khloé y Kim Kardashian.

La empresaria justificó su postura explicando que sus embarazos no le han generado complicaciones. Según sus propias palabras, tiene "bebés grandes y sanos", por lo que no habría "ninguna razón real para recurrir a una gestante subrogada".

Kylie Jenner, de 29 años, ya es madre de dos hijos: Stormi, de 8 años, y Aire, de 4, fruto de su relación anterior con el rapero Travis Scott.  

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Kylie Jenner - Instagram

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