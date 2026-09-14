 Actrices de The Pitt que deslumbraron en los Premios Emmy
Farándula

Las actrices de la serie The Pitt que se robaron las miradas en la alfombra de los Premios Emmy

Las protagonistas de The Pitt llegaron a la alfombra roja de los Premios Emmy 2026 con dos estilos completamente distintos que no pasaron desapercibidos.

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The Pitt, The Pitt
The Pitt / FOTO: The Pitt
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La alfombra roja de los Premios Emmy 2026 volvió a convertirse en una pasarela de glamour y, entre las estrellas que acapararon las miradas, destacaron Shabana Azeez y Supriya Ganesh, actrices de la exitosa serie médica The Pitt. Shabana Azeez apareció frente a los fotógrafos con un espectacular vestido dorado cubierto de pedrería, una elección que rápidamente la convirtió en una de las figuras más llamativas de la noche.

El brillo del diseño resaltó bajo los reflectores y le dio un aire sofisticado y elegante para una de las ceremonias más importantes de la televisión. Por su parte, Supriya Ganesh apostó por una propuesta completamente diferente, la cual la hizo brillar.

La actriz eligió un vestido cel este satinado, con un diseño que se ajustó a su figura y consiguió destacar su silueta.  El acabado brillante de la tela aportó un toque delicado y sofisticado a su aparición sobre la alfombra roja.

Más allá de los looks, The Pitt tiene importantes razones para ser una de las series protagonistas de los Emmy 2026.  La producción lideró las nominaciones de este año con 25 candidaturas, convirtiéndose en el programa con más nominaciones de la edición.

Más de los Emmy 2026

La serie compite por Mejor serie dramática, mientras que varios integrantes de su elenco también fueron reconocidos.  Entre ellos aparecen Noah Wyle, nominado como mejor actor principal, además de Katherine LaNasa, Shawn Hatosy, Taylor Dearden, Fiona Dourif, Sepideh Moafi, Patrick Ball y Gerran Howell, entre otros.

Aunque Azeez y Ganesh no recibieron nominaciones individuales este año, ambas forman parte de un elenco que ha conseguido posicionar a The Pitt como uno de los grandes fenómenos televisivos de 2026.

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Peter Claffey y Dexter Sol Ansell sorprendieron en la alfombra roja de los Emmy 2026 con unos looks que los hicieron lucir muy diferentes a sus personajes.

Los 78.ª Premios Emmy se celebran este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, con Mariska Hargitay como presentadora.  La ceremonia cuenta además con figuras como Zendaya, Sally Field, Jon Hamm, Sarah Michelle Gellar, Keke Palmer y Florence Pugh entre los presentadores anunciados.

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