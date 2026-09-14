 Protagonistas de El Caballero de los Siete Reinos en Emmy
Farándula

Los protagonistas de El caballero de los siete reinos lucen irreconocibles en la alfombra de los Premios Emmy

Peter Claffey y Dexter Sol Ansell sorprendieron en la alfombra roja de los Emmy 2026 con unos looks que los hicieron lucir muy diferentes a sus personajes.

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El caballero de los siete reinos, HBO
El caballero de los siete reinos / FOTO: HBO
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Los protagonistas de El caballero de los siete reinos dejaron atrás la imagen de sus personajes para deslumbrar en una de las alfombras rojas más esperadas de Hollywood. Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, los actores que interpretan a Duncan "Dunk" y Egg en A Knight of the Seven Kingdoms, sorprendieron durante su aparición en la alfombra roja de los Premios Emmy 2026.

Los intérpretes llegaron a la gala con una imagen completamente diferente a la que muestran en la producción de HBO, provocando más de una mirada entre los asistentes. La transformación fue especialmente llamativa porque los personajes de la serie están asociados con una estética medieval, marcada por armaduras, capas y vestuario propio del universo creado por George R. R. Martin.

En los Emmy, sin embargo, ambos actores apostaron por una imagen mucho más elegante y contemporánea. Peter Claffey, quien interpreta a Ser Duncan el Alto, eligió un atuendo completamente negro, con el que lució sofisticado y muy alejado del aspecto de su personaje en la serie.

El actor irlandés, además, destaca por su imponente estatura, pues mide alrededor de 1.96 metros. Antes de consolidarse como actor, Claffey tuvo una trayectoria relacionada con el rugby profesional. Por su parte, Dexter Sol Ansell, encargado de interpretar a Egg, apareció con un traje blanco adornado con brillantes, una elección que contrastó por completo con el joven escudero que interpreta en la producción.

Más de los Premios Emmy

Su presencia también llamó la atención debido a su corta edad y al cambio radical entre su imagen televisiva y la que mostró en la gala. La dupla se ha convertido en uno de los elementos más reconocibles de A Knight of the Seven Kingdoms, precuela de Game of Thrones ambientada aproximadamente un siglo antes de los acontecimientos de la serie original.

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La 78.ª edición de los Premios Emmy se celebra este 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, con Mariska Hargitay como presentadora. La ceremonia reúne a las principales estrellas de la televisión y es transmitida por NBC y Peacock.

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