Gala Montes revela su nuevo look rapado tras LCDLF

Gala Montes volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de mostrar su nuevo look, apenas unos días después de su inesperada salida de La Casa de los Famosos México 2026. La actriz sorprendió a sus seguidores al aparecer con los laterales de la cabeza rapados y la parte superior del cabello más larga, además de conservar su característico flequillo.
El radical cambio de imagen fue mostrado por la propia Gala Montes a través de sus historias de Instagram. En las publicaciones, la actriz dejó ver diferentes ángulos de su nuevo corte, mientras se encontraba en Estados Unidos.
La transformación no pasó desapercibida y rápidamente provocó comparaciones con Britney Spears. Lo anterior, por el recuerdo del drástico cambio de imagen que protagonizó la cantante estadounidense en 2007, cuando se rapó completamente la cabeza.
Sin embargo, el corte de Gala Montes es diferente. La actriz optó por rapar principalmente los costados, mientras mantiene cabello en la parte superior y el flequillo. El resultado combina elementos de un corte pixie con una estética punk y rebelde. Más allá de las comparaciones, el nuevo estilo de Gala llega en un momento de gran exposición mediática para la actriz, quien recientemente protagonizó una breve pero polémica participación en La Casa de los Famosos México.
Más de Gala Montes
Gala Montes ingresó nuevamente al reality el pasado 6 de septiembre, pero su participación apenas duró alrededor de 48 horas. La producción informó que la actriz decidió terminar voluntariamente su participación en el programa.
Después de su salida surgieron distintas versiones sobre lo ocurrido dentro de la casa. Gala, por su parte, reapareció en redes sociales para asegurar a sus seguidores que se encontraba bien y adelantó que posteriormente explicaría con mayor detalle lo sucedido.
Ahora, mientras continúa la conversación sobre su salida del reality, la actriz vuelve a acaparar titulares gracias a su transformación. En uno de los videos donde presumió su nuevo look, Gala Montes también habló sobre la pelea del boxeador Ryan García, a quien llamó su "novio" en tono de broma.