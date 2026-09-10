Sharon Stone por qué elige la abstinencia amorosa

La protagonista de Bajos Instintos, Sharon Stone habló sobre su situación sentimental durante una entrevista con Mayim Bialik en el podcast Mayim Bialik’s Breakdown, emitido el 8 de septiembre. Durante la conversación, Stone explicó que actualmente atraviesa una etapa de celibato porque quiere compartir su vida únicamente con alguien que realmente le importe.
"Por bastante tiempo no he tenido ninguna suerte. He sido célibe durante bastante tiempo porque estoy en el punto en que solo quiero estar con alguien que realmente me importe", explicó la actriz al hablar sobre sus relaciones. La actriz estadounidense señaló que sus prioridades cambiaron con el paso de los años, especialmente después de que sus tres hijos crecieran.
Ahora, más que una relación basada únicamente en la atracción física, quiere encontrar a una persona que pueda convertirse en su verdadero compañero de vida. Stone explicó que busca "alguien que sea mi compañero, no solo alguien con quien tener sexo" y reconoció que está cansada de los vínculos casuales.
La intérprete también fue sincera al hablar sobre su historial amoroso. Aunque ha tenido diferentes relaciones y estuvo casada en dos ocasiones, considera que todavía no ha encontrado lo que define como el gran amor de su vida. "He tenido amores en mi vida, pero no creo haber tenido el gran amor de mi vida", confesó durante la entrevista.
Más de Sharon Stone
Sharon Stone estuvo casada por primera vez con el productor Michael Greenburg entre 1984 y 1990. Posteriormente contrajo matrimonio con el periodista Phil Bronstein, con quien estuvo entre 1998 y 2004. Durante su matrimonio con Bronstein adoptó a su hijo mayor, Roan. Después del divorcio, la actriz adoptó a otros dos hijos, Laird y Quinn, consolidando una familia de tres hijos.
Desde su separación de Bronstein, Stone no ha vuelto a casarse. Sin embargo, la actriz no ha cerrado la puerta al amor. De hecho, se mostró optimista ante la posibilidad de encontrar en el futuro a alguien que la quiera tal como es.