 Esme la Chapina y su Pareja: Inesperado Look Renovado
Farándula

Pareja de Esme La Chapina sorprende con su inesperado y renovado look

David Archila, pareja de Esme La Chapina, sorprendió a sus seguidores al presumir un inesperado cambio de look.

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Esme La Chapina, Esme La Chapina
Esme La Chapina / FOTO: Esme La Chapina
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David Archila, pareja de la guatemalteca Esme La Chapina, sorprendió recientemente a sus seguidores al aparecer en redes sociales con un inesperado cambio de imagen.  El creador de contenido estrenó un nuevo color de cabello que rápidamente llamó la atención entre sus fanáticos.

El nuevo look de David Archila no pasó desapercibido, especialmente porque el guatemalteco suele compartir con sus seguidores diferentes momentos de su vida cotidiana, además de fotografías y videos junto a Esme La Chapina.  Su cambio de cabello generó comentarios y reacciones entre quienes siguen de cerca a la pareja.

Actualmente, Esme La Chapina y David Archila disfrutan de un viaje por Cartagena, Colombia, uno de los destinos turísticos más populares del Caribe.  Desde este paradisíaco lugar, ambos han compartido varias postales en sus redes sociales, dejando ver algunos de los momentos que han vivido durante sus vacaciones.

Las fotografías muestran a la pareja disfrutando de los paisajes, el ambiente y los atractivos de Cartagena.  El viaje también ha tenido un toque familiar, pues el hijo de Esme La Chapina ha formado parte de esta aventura y también ha aparecido en algunas de las publicaciones que han realizado durante su estadía.

Más de las vacaciones de Esme La Chapina

De hecho, el pequeño ha dejado claro que Cartagena ocupa un lugar especial entre sus destinos favoritos, algo que ha hecho todavía más especial esta escapada familiar. Más allá de las postales del viaje, uno de los detalles que más curiosidad ha generado entre los seguidores es el cambio de look de David Archila.

El guatemalteco decidió apostar por un nuevo color de cabello y mostró el resultado a través de sus redes sociales.

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La joven sorprendió durante la celebración del cumpleaños de su esposo, Josy Esteban al lucir más radiante y hermosa que nunca.

David cuenta con una comunidad de más de medio millón de seguidores en Instagram, por lo que sus publicaciones suelen alcanzar una importante cantidad de interacciones.  Su transformación no fue la excepción y rápidamente despertó comentarios de quienes siguen su contenido.

Mientras tanto, Esme La Chapina continúa compartiendo detalles de su viaje por Cartagena, donde la pareja ha aprovechado para crear nuevos recuerdos en compañía del hijo de la guatemalteca.

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