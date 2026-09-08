 Deanna Melillo 'opaca' a su esposo en su cumpleaños
Farándula

FOTO. Deanna Melillo “opaca a su esposo” en su cumpleaños

La joven sorprendió durante la celebración del cumpleaños de su esposo, Josy Esteban al lucir más radiante y hermosa que nunca.

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Deanna Melillo, Deanna Melillo
Deanna Melillo / FOTO: Deanna Melillo
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La celebración de cumpleaños de Josy Esteban tuvo como temática, el mundo de los casinos. Sin embargo, quien terminó llevándose gran parte de los reflectores fue su esposa, Deanna Melillo, quien conquistó a los internautas con su espectacular apariencia.

A través de sus redes sociales, la pareja compartió fotografías y videos de la celebración, en los que se puede observar que disfrutaron de una velada llena de diversión, elegancia y buenos momentos junto a sus invitados. Sin embargo, entre las publicaciones del cumpleaños, la presencia de Deanna no pasó desapercibida.

La joven lució especialmente radiante y recibió numerosos halagos por parte de los fanáticos que reaccionaron a las imágenes y videos compartidos en redes sociales. Los comentarios no tardaron en aparecer y algunos seguidores incluso bromearon con que Deanna Melillo había opacado a su esposo Josy Esteban durante la celebración.

La joven consiguió convertirse en una de las protagonistas de las fotografías, pues su look y su belleza llamaron especialmente la atención de quienes siguen de cerca su vida en redes sociales. Frases destacando lo hermosa que lucía y señalando que se veía "más radiante que nunca" fueron parte de las reacciones que generaron las publicaciones de la celebración.

Más de Deanna Melillo

Aunque el festejado era Josy Esteban, Deanna demostró una vez más el gran impacto que tiene entre sus seguidores y la facilidad con la que consigue convertirse en el centro de atención. Cabe destacar que, el cumpleaños de Josy Esteban estuvo marcado por una elegante temática de casino.

Las fotografías y videos publicados en redes sociales dejaron ver algunos de los momentos que compartieron durante la celebración.

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Entre risas, música y diferentes actividades relacionadas con la temática, la pareja mostró parte de la fiesta y permitió a sus seguidores ser testigos de lo bien que la pasaron. Deanna Melillo, además, cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram, plataforma en la que constantemente comparte fotografías y momentos de su vida.

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