 Enzo Fernández revela su admiración por guatemalteco
Farándula

El jugador argentino Enzo Fernández confiesa “que moriría” por artista guatemalteco

El futbolista argentino Enzo Fernández sorprendió a sus seguidores al revelar su admiración por el guatemalteco.

Compartir:
Las horas de Enzo Fernández en el Chelsea parecen estar contadas - EFE
Las horas de Enzo Fernández en el Chelsea parecen estar contadas / FOTO: Agencia EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El futbolista argentino Enzo Fernández sorprendió al revelar su admiración por Ricardo Arjona, uno de los artistas guatemaltecos más reconocidos a nivel internacional.  Una respuesta del jugador se volvió viral en redes sociales y dejó claro que la música del intérprete también conquista a las estrellas del fútbol.

Recientemente, comenzó a circular en redes sociales un clip en el que Enzo Fernández participa en una dinámica de preguntas relacionadas con sus gustos personales.  En medio de la conversación, al futbolista de la Selección de Argentina le preguntaron quién consideraba que era "un romántico".

@el..guero.2000

#viral #para #ti @Ricardo Arjona @Enzo Fernández

♬ sonido original - A L E X †亗 👻🤍

Sin pensarlo demasiado, el mediocampista respondió: "Ricardo Arjona", mencionando al cantante guatemalteco como uno de sus referentes en el género romántico. Pero la conversación no terminó ahí. Posteriormente, le preguntaron a Enzo Fernández si "bancaba" a Ricardo Arjona, una expresión utilizada en Argentina para mostrar apoyo o respaldo hacia alguien. La respuesta del futbolista fue contundente: "A morir, siempre".

La frase rápidamente llamó la atención de los seguidores, especialmente de los fanáticos guatemaltecos, quienes celebraron que uno de los futbolistas argentinos más destacados de la actualidad sea seguidor de la música de Ricardo Arjona. La admiración de Enzo Fernández por Ricardo Arjona también refleja la estrecha relación que el cantante guatemalteco ha construido con el público argentino a lo largo de su carrera.

Más del cantante favorito de Enzo Fernández

Argentina es uno de los países donde Arjona ha conseguido una enorme cantidad de seguidores. Sus canciones románticas, historias de desamor y letras cargadas de emociones han conectado durante décadas con el público de ese país. Temas como "Señora de las cuatro décadas", "Historia de taxi", "Fuiste tú" y "Mujeres" se convirtieron en algunas de las canciones más reconocidas de su trayectoria y ayudaron a consolidar su popularidad en distintos países de Latinoamérica.

Famoso cine en Guatemala cierra sus puertas y toma por sorpresa a sus fans

La noticia tomó por sorpresa a los guatemaltecos: internautas aseguran que un reconocido cine habría cerrado sus puertas definitivamente.

Además, el intérprete de "El problema" ha protagonizado numerosas presentaciones ante el público argentino, convirtiendo sus conciertos en grandes acontecimientos para sus seguidores.  Su vínculo con Argentina ha sido tan fuerte que el país se ha mantenido como uno de los mercados importantes dentro de su extensa trayectoria musical.

En Portada

Gobierno anuncia iniciativa para contener el precio del diéselt
Nacionales

Gobierno anuncia iniciativa para contener el precio del diésel

12:57 PM, Sep 07
Nueva semana inicia con bloqueos en carreterast
Nacionales

Nueva semana inicia con bloqueos en carreteras

08:03 AM, Sep 07
Chimaltenango: Sube hasta un 50% el pasaje del transporte extraurbanot
Nacionales

Chimaltenango: Sube hasta un 50% el pasaje del transporte extraurbano

09:33 AM, Sep 07
TSE oficializa inscripción del partido político Raícest
Nacionales

TSE oficializa inscripción del partido político "Raíces"

12:39 PM, Sep 07
Diputados de VOS presentan querella contra autoridades de la CDAGt
Deportes

Diputados de VOS presentan querella contra autoridades de la CDAG

01:09 PM, Sep 07

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCReal MadridLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Copa CentroamericanaInsólito
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar