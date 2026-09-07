Enzo Fernández revela su admiración por guatemalteco

El futbolista argentino Enzo Fernández sorprendió al revelar su admiración por Ricardo Arjona, uno de los artistas guatemaltecos más reconocidos a nivel internacional. Una respuesta del jugador se volvió viral en redes sociales y dejó claro que la música del intérprete también conquista a las estrellas del fútbol.
Recientemente, comenzó a circular en redes sociales un clip en el que Enzo Fernández participa en una dinámica de preguntas relacionadas con sus gustos personales. En medio de la conversación, al futbolista de la Selección de Argentina le preguntaron quién consideraba que era "un romántico".
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Sin pensarlo demasiado, el mediocampista respondió: "Ricardo Arjona", mencionando al cantante guatemalteco como uno de sus referentes en el género romántico. Pero la conversación no terminó ahí. Posteriormente, le preguntaron a Enzo Fernández si "bancaba" a Ricardo Arjona, una expresión utilizada en Argentina para mostrar apoyo o respaldo hacia alguien. La respuesta del futbolista fue contundente: "A morir, siempre".
La frase rápidamente llamó la atención de los seguidores, especialmente de los fanáticos guatemaltecos, quienes celebraron que uno de los futbolistas argentinos más destacados de la actualidad sea seguidor de la música de Ricardo Arjona. La admiración de Enzo Fernández por Ricardo Arjona también refleja la estrecha relación que el cantante guatemalteco ha construido con el público argentino a lo largo de su carrera.
Más del cantante favorito de Enzo Fernández
Argentina es uno de los países donde Arjona ha conseguido una enorme cantidad de seguidores. Sus canciones románticas, historias de desamor y letras cargadas de emociones han conectado durante décadas con el público de ese país. Temas como "Señora de las cuatro décadas", "Historia de taxi", "Fuiste tú" y "Mujeres" se convirtieron en algunas de las canciones más reconocidas de su trayectoria y ayudaron a consolidar su popularidad en distintos países de Latinoamérica.
Además, el intérprete de "El problema" ha protagonizado numerosas presentaciones ante el público argentino, convirtiendo sus conciertos en grandes acontecimientos para sus seguidores. Su vínculo con Argentina ha sido tan fuerte que el país se ha mantenido como uno de los mercados importantes dentro de su extensa trayectoria musical.