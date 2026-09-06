 Cierre sorpresivo de famoso cine en Guatemala
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Famoso cine en Guatemala cierra sus puertas y toma por sorpresa a sus fans

La noticia tomó por sorpresa a los guatemaltecos: internautas aseguran que un reconocido cine habría cerrado sus puertas definitivamente.

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Cinemark Metrocentro habría cerrado sus puertas de forma definitiva, una noticia que tomó por sorpresa a varios guatemaltecos, quienes en redes sociales compartieron su tristeza y recordaron algunos de los momentos que vivieron en este reconocido cine. La noticia rápidamente generó reacciones entre quienes durante años visitaron el establecimiento para disfrutar de estrenos, películas familiares, citas, reuniones con amigos y diferentes experiencias relacionadas con el mundo del cine.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los usuarios fue que, según los comentarios compartidos en redes sociales, el cierre habría ocurrido prácticamente de un día para otro.  Algunos internautas señalaron que incluso el tradicional logo de Cinemark ya había sido retirado del lugar, aumentando las dudas y la sorpresa entre quienes transitaban por el reconocido centro comercial.

@yuls.77

Oficialmente cerrado Cinemark Meteocentro #cinemark #cinemarkvillanueva #metrocentrovillanueva

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La noticia provocó una ola de nostalgia. Algunos guatemaltecos aprovecharon las publicaciones para contar lo bien que se la pasaban en Cinemark Metrocentro, recordando las visitas que realizaron durante diferentes etapas de sus vidas. Para muchos, el cine no solamente representaba un lugar para ver películas, sino también un espacio donde compartieron momentos especiales con amigos, familiares o parejas.

Por ello, la posibilidad de que el establecimiento haya cerrado definitivamente generó comentarios cargados de nostalgia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de personas que recordaron sus películas favoritas, las tradicionales visitas al cine y hasta las experiencias relacionadas con comprar comida y esperar el inicio de una función.

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Aunque la noticia ha generado numerosas reacciones entre los internautas, el cierre de Cinemark Metrocentro en Guatemala se ha convertido principalmente en un tema de conversación debido a la rapidez con la que habría ocurrido. 

Yuri rompe en llanto durante su concierto en Guatemala

Yuri protagonizó un emotivo momento durante su concierto en Guatemala, donde rompió en llanto.

La ausencia del logo y el cierre del establecimiento fueron algunos de los detalles que más sorprendieron a quienes conocían el lugar. Por ahora, los usuarios continúan compartiendo fotografías, recuerdos y anécdotas relacionadas con este cine, demostrando que Cinemark Metrocentro dejó una huella entre varias generaciones de guatemaltecos.

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