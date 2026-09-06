 Yuri llora en su conmovedor concierto en Guatemala
Farándula

Yuri rompe en llanto durante su concierto en Guatemala

Yuri protagonizó un emotivo momento durante su concierto en Guatemala, donde rompió en llanto.

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Yuri / FOTO: Yuri
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La cantante mexicana Yuri protagonizó uno de los momentos más emotivos de su reciente concierto en Guatemala, luego de romper en llanto frente al público al sentirse profundamente conmovida por el recibimiento de sus seguidores. Durante el fin de semana, Yuri llegó a Guatemala como parte de su gira y ofreció un espectáculo en el que repasó varios de los grandes éxitos que han marcado su extensa trayectoria musical.

La artista sorprendió a sus fanáticos con una presentación llena de energía, emoción y nostalgia. Aunque Yuri está acostumbrada a presentarse frente a grandes audiencias, aparentemente no esperaba la reacción que tendría el público guatemalteco durante su concierto.

@timmyarielcangri1987

Yuri se emociona hasta las lágrimas en su concierto en Guatemala. #parati #Yuri #Guatemala #lagrimas #detrasdemiventana

♬ sonido original - yarit.espino

Desde los primeros minutos del espectáculo, sus seguidores no dejaron de cantar, gritar y aplaudir cada una de sus canciones. El entusiasmo de los asistentes aumentó durante los momentos más especiales del show, demostrando el cariño que el público de Guatemala mantiene por la intérprete de éxitos como "La maldita primavera", "Detrás de mi ventana" y "Ya no vives en mí".

La reacción de sus fanáticos terminó por superar a Yuri, quien visiblemente emocionada no pudo contener las lágrimas. En pleno escenario, la cantante rompió en llanto mientras recibía los aplausos y gritos del público. El emotivo momento dejó ver una faceta más vulnerable de la artista, quien se mostró agradecida y conmovida por las muestras de cariño que recibió durante su presentación en Guatemala.

Más de la gira de Yuri

El concierto en Guatemala forma parte de la actividad que Yuri mantiene sobre los escenarios para reencontrarse con sus seguidores y celebrar una carrera que se ha extendido durante varias décadas. A lo largo de su trayectoria, la cantante mexicana ha construido una sólida conexión con diferentes generaciones de fanáticos gracias a su potente voz, carisma y capacidad para interpretar canciones que se han convertido en clásicos de la música en español.

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Sus giras también le han permitido regresar a distintos países de Latinoamérica, donde sus presentaciones suelen convertirse en una oportunidad para que sus seguidores disfruten en vivo de sus canciones más recordadas.

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