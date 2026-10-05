Guatemala captura a presunto narcotraficante mexicano

Las fuerzas de seguridad capturaron este lunes, 5 de octubre, a un hombre de nacionalidad mexicana solicitado por los Estados Unidos de América por delitos relacionados con el narcotráfico. El operativo se llevó a cabo en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.
El Ministerio Público informó que en un operativo desarrollado con apoyo de la Policía Nacional Civil fue coordinada la aprehensión con fines de extradición de Jorge Michel Monroy, también conocido como "Jorge García", "Jorge Rubén Michel", "Rubén Monroy", "Oscar Marteil" y/o "Roberto Hernández".
El Departamento de Información y Prensa del ente investigador informó que el individuo es requerido para comparecer a juicio en el Distrito Sur de Nueva York, por el cargo de conspiración para la importación de narcóticos.
Vinculado con el trasiego de drogas hacia EE. UU.
De acuerdo con el reporte emitido por las autoridades, las investigaciones revelaron que entre febrero, hasta por lo menos abril de 2026, el requerido conspiró con otras personas para importar narcóticos a los Estados Unidos de América.
De igual forma, se determinó que el sindicado juntamente con otros implicados, facilitó actividades de narcotráfico, especialmente el traslado de "cientos de kilogramos de fentanilo y metanfetamina".
Las autoridades de cumplimiento de la ley señalaron que Jorge Michel Monroy presuntamente actuó a sabiendas de que esas drogas serían importadas a la ciudad de Nueva York, entre otros lugares de los Estados Unidos.
Otras detenciones
Con la detención del presunto narcotraficante suman 38 los sospechosos con fines de extradición capturados durante 2026 en territorio guatemalteco.
El pasado 30 de septiembre, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC ejecutaron la aprehensión con fines de de extradición hacia los Estados Unidos de América de Max Vinicio Olivares Reyes, también conocido como "Nuca Floja", "Nuca Tiesa", "El Señor de los Jets" y "Aleja".
El operativo fue realizado en el kilómetro 68, en jurisdicción de Escuintla, cuando el individuo se desaplazaba en un picop, el cual fue decomisado.
El detenido es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, por el delito de conspiración para distribuir una sustancia controlada de categoría II, con la intención, conocimiento y causa razonable para creer que dicha sustancia controlada sería ingresada ilegalmente a los Estados Unidos de América.