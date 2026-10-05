Lunas de octubre: las más bonitas del año

Cada año, con la llegada de octubre, la Luna vuelve a convertirse en protagonista del cielo nocturno. La tradición asegura que las llamadas lunas de octubre son las más bonitas del año, una creencia que incluso quedó inmortalizada en la cultura popular. Pero detrás de este fenómeno existe una combinación de factores astronómicos, atmosféricos y visuales que explican por qué muchas personas perciben al satélite natural como especialmente espectacular durante este mes.
Aunque la Luna no cambia físicamente por ser octubre, existen condiciones que pueden hacer que su apariencia resulte más llamativa. Uno de los principales factores es el cambio de estación. En el hemisferio norte, octubre marca el avance del verano hacia el otoño, una época en la que pueden presentarse cielos más despejados después de los meses de lluvias y nubosidad.
Además, las noches comienzan a llegar más temprano, lo que facilita que las personas puedan observar el cielo durante un mayor periodo de tiempo. Esta combinación puede crear condiciones ideales para disfrutar de una luna llena brillante y visible.
Más de las lunas de octubre
Otro elemento es la distancia entre la Tierra y la Luna. Debido a que la órbita lunar es elíptica y no perfectamente circular, el satélite pasa por momentos en los que se encuentra más cerca o más lejos de nuestro planeta.
Cuando alcanza el perigeo, su punto más cercano, puede verse ligeramente más grande; si además coincide con la luna llena, puede producirse una superluna. Existe también un fenómeno conocido como ilusión lunar. Cuando la Luna se encuentra cerca del horizonte, puede parecer mucho más grande de lo que realmente es, aunque su tamaño aparente no haya cambiado significativamente.
El efecto se relaciona con la manera en que el cerebro interpreta el tamaño del satélite al compararlo con elementos del paisaje, como edificios, árboles o montañas. Por eso, una Luna cerca del horizonte puede generar fotografías y paisajes particularmente impresionantes.
Este año, la luna llena de octubre de 2026, conocida tradicionalmente como la Luna del Cazador, podrá observarse entre el 25 y el 26 de octubre.