 7 Datos Inquietantes de Donald Trump que Debes Conocer
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7 datos escalofriantes de Donald Trump que incomodan a cualquiera

Donald Trump ha construido una de las carreras políticas y empresariales más polémicas de Estados Unidos.

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Donald Trump, presidente estadounidense, atiende a los medios en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump, presidente estadounidense, atiende a los medios en la Casa Blanca / FOTO: EFE
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Sin lugar a duda, Donald Trump es una de las figuras más controvertidas de la política estadounidense.  Empresario, estrella de televisión y presidente de Estados Unidos, su trayectoria está marcada por escándalos, procesos judiciales, acusaciones y enfrentamientos políticos que han provocado una profunda división entre sus seguidores y detractores.

Estos son nueve datos que han marcado la carrera de Donald Trump y que continúan generando debate.

  • 1. Fue declarado culpable de 34 delitos

En mayo de 2024, un jurado de Nueva York declaró culpable a Trump de 34 cargos relacionados con la falsificación de registros comerciales por pagos realizados antes de las elecciones de 2016.  Cabe destacar que, se convirtió en el primer expresidente estadounidense condenado penalmente.

En 2025 recibió una sentencia de descarga incondicional, sin prisión ni multa, aunque la condena permaneció en su historial.

  • 2. Enfrentó dos juicios políticos

Trump hizo historia al convertirse en el primer presidente de Estados Unidos sometido a dos procesos de impeachment.  El primero estuvo relacionado con Ucrania y el segundo con los acontecimientos posteriores al ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. En ambos casos fue absuelto por el Senado.

  • 3. El asalto al Capitolio

El 6 de enero de 2021, simpatizantes de Trump irrumpieron violentamente en el Capitolio mientras el Congreso certificaba la victoria electoral de Joe Biden. El episodio se convirtió en uno de los momentos más graves de su trayectoria política.

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  • 4. Nunca aceptó la derrota de 2020

Tras las elecciones presidenciales de 2020, Trump insistió en que había ocurrido un fraude electoral que le había impedido ganar.  Sin embargo, tribunales, funcionarios electorales e investigaciones rechazaron esas afirmaciones por falta de evidencia que demostrara que el resultado había sido alterado.

  • 5. Fue responsabilizado por abuso

En 2023, un jurado civil de Nueva York determinó que Trump era responsable de abusar de la escritora E. Jean Carroll.  Posteriormente, otro jurado ordenó una indemnización superior a 83 millones de dólares por difamación relacionada con sus declaraciones sobre ella.

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  • 6. Sus negocios también enfrentaron problemas legales

La carrera empresarial de Trump tampoco escapó de los tribunales. En Nueva York fue declarado responsable en un caso civil de fraude relacionado con la valoración de sus activos, un golpe significativo para la imagen empresarial que construyó durante décadas.

  • 7. Documentos clasificados en Mar-a-Lago

Después de abandonar la Casa Blanca, Trump conservó documentos gubernamentales clasificados en Mar-a-Lago. El Departamento de Justicia presentó cargos federales relacionados con el manejo de esos documentos y una presunta obstrucción de la investigación.

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