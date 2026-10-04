Riesgos de guardar sartenes en el horno: consejo importante

Para muchas personas, guardar sartenes, bandejas y moldes dentro del horno se ha convertido en una costumbre, especialmente cuando la cocina tiene poco espacio. Sin embargo, especialistas advierten que esta práctica no es recomendable y que el interior del electrodoméstico debería mantenerse libre de objetos que no sean necesarios para cocinar.
Uno de los principales problemas ocurre cuando se olvida retirar alguno de estos utensilios antes de encender el horno. Una bandeja metálica puede soportar temperaturas elevadas, pero otros elementos almacenados junto a ella podrían no estar diseñados para recibir calor.
Por ejemplo, recipientes con plástico o goma, envases, papel, repasadores o utensilios con materiales inflamables pueden deteriorarse, derretirse o incluso representar un riesgo de incendio al quedar expuestos a altas temperaturas. Una guía de prevención del estado de Nueva York recomienda precisamente no utilizar el horno como espacio de almacenamiento y comprobar que esté vacío antes de encenderlo.
El problema tampoco se limita a la seguridad. Mantener sartenes o bandejas dentro del horno mientras se cocina puede modificar la circulación del aire caliente, especialmente en los modelos que utilizan sistemas de convección. La especialista en electrodomésticos Jade Golding-Gault explicó a Good Housekeeping que los objetos adicionales pueden restringir el flujo de aire y dificultar que el calor se distribuya de manera uniforme.
Cuida tu horno
Esto podría provocar una cocción irregular y exigir un mayor esfuerzo al equipo. Además, algunos fabricantes advierten expresamente que almacenar sartenes dentro del horno durante la cocción puede alterar su desempeño. Para evitar accidentes, se recomienda abrir el horno antes de cada uso y comprobar que no haya objetos almacenados en su interior.
También conviene retirar recipientes con plástico, goma, papel o materiales que no sean aptos para altas temperaturas. Otro punto importante es mantener limpio el horno y retirar restos de comida y grasa cuando esté frío, ya que estos residuos también pueden convertirse en un factor de riesgo.