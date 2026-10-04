San Francisco de Asís y su legado como patrono de animales

San Francisco de Asís es una de las figuras más vinculadas con la protección y el respeto hacia los animales. Cada 4 de octubre, la Iglesia católica conmemora su fiesta y, en distintos lugares, las familias aprovechan la fecha para llevar a sus mascotas a recibir una bendición.
Pero, ¿por qué San Francisco de Asís es el patrono de los animales? La respuesta está relacionada con la manera en que este santo italiano entendía la naturaleza y todas las criaturas que formaban parte de ella. Francisco nació en Asís, Italia, entre 1181 y 1182, en una familia de comerciantes acomodados. Durante su juventud llevó una vida alejada de la pobreza que posteriormente predicaría.
Sin embargo, diferentes experiencias lo llevaron a abandonar sus riquezas y adoptar una vida de sencillez, oración y servicio Fundó la Orden de los Frailes Menores, conocida como los franciscanos, y convirtió el respeto por la creación en uno de los elementos centrales de su mensaje.
Los relatos sobre su vida cuentan numerosos episodios relacionados con los animales. Se dice que predicaba a las aves y que incluso consiguió establecer una relación pacífica con un lobo que atemorizaba a los habitantes de Gubbio. Para San Francisco de Asís, los animales no eran simplemente seres destinados a servir al ser humano. Los consideraba parte de la creación de Dios y, según la tradición, los llamaba "hermanos".
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Esta visión también quedó reflejada en el Cántico de las criaturas, una de sus obras más conocidas, donde presenta elementos de la naturaleza como parte de una misma creación Su mensaje trascendió el ámbito religioso y con el paso del tiempo se convirtió en un símbolo de la defensa de la naturaleza y los animales.
La tradición de llevar perros, gatos y otras mascotas a las iglesias está directamente relacionada con la figura de San Francisco. En diferentes países se celebran misas y ceremonias especiales en las que los animales reciben una bendición.