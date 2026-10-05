Motorista muere en el puente El Incienso

Una persona que viajaba en una motocicleta murió la tarde de este lunes 5 de octubre, tras sufrir un accidente de tránsito al final del puente El Incienso, con dirección de la zona 7 a la zona 3 de la capital, informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT).
Testigos indicaron que un cabezal impactó contra una motocicleta, por lo que personal de Bomberos Municipales acudieron al lugar y tras evaluar al adolescente que viajaba como acompañante en la motocicleta, establecieron que ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades.
El conductor del transporte pesado continúo la marcha rumbo a la Calle Martí, ya que aparentemente no se percató del hecho de tránsito.
En el lugar trabajan agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) por lo que debido a las diligencias que realizan las autoridades correspondientes en el lugar, fuer cerrado el carril central.
Agentes de la PMT trabajan para regular y agilizar el tránsito ante las complicaciones viales en el sector.
El intendente de la PMT, Amílcar Montejo, informó que debido a este hecho se ha cancelado el carril reversible o exprés del puente El Incienso hacia el puente El Naranjo entre zonas 3 y 7.
Montejo recomendó a los automovilistas optar por rutas alternas que van del Puente de Villa Linda hacia el bulevar La Democracia, y de calzada de San Juan y calzada Roosevelt hacia la Plaza Mariachi.